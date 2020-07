Muukalaisena maailmassa

Ulkomailla asuessa voi tulla usein vastaan tilanteita, jolloin tuntee olevansa muukalainen. Tuntuu että kriisin tullen tuo tunne voi monin tavoin myös vahvistua. On suuri kiitoksen aihe, että Japanissa saa edelleen olla vapaasti ja tehdä vapaasti myös evankeliumin työtä. Siellä voi avoimesti olla lähetystyöntekijästatuksellakin. Koronakriisin myötä ihan jokainen ulkomaalainen on huomannut kuitenkin korostetusti olevansa vieraalla maalla, kun maahanpääsyä on tiukasti rajoitettu kaikilta ulkomaalaisilta, vaikka koti ja perhe olisikin Japanissa ja viisumit kunnossa. Kun omalta kohdaltani olin selvittänyt ja valmistellut takaisin maahanpääsyä niin pitkälle kuin se tässä vaiheessa oli mahdollista, oli aika lähteä pitkään suunnitellulle kotimaankaudelle Suomeen. Helsinki-Vantaan lentokentälle saavuttuani keskityin oikein nauttimaan siitä tilanteesta, kun rajalle tullessa voi vain passia näyttämällä kävellä sisään ongelmitta. Vaikka Japanissa on edelleen koti, ja odotan että pääsen palaamaan sinne taas turvallisesti syksyllä, on toisaalta helpottavaa olla hetken maassa, jonka kansalainen olen.

Vaikka ei koko elämänsä aikana asuisi ulkomailla, niin varmasti aivan jokainen meistä on kokenut tilanteita, joissa on tuntenut itsensä muukalaiseksi. Meille kristityille, taivaan kansalaisille, tämä on jopa pysyvä olotila. Olemme koko ajan vasta matkalla pysyvään kotimaahamme, taivaaseen. Kuitenkin Jumalan Sana vakuuttaa meille, että me olemme jo täällä osa Jumalan perheväkeä, emmekä siinä perheessä vieraita emmekä muukalaisia. ”Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus.” (Ef.2:19-20)

Vaikka syntiemme takia meille kuuluisi olla taivaan portilla rajat kiinni, laittaessamme toivomme Kristukseen, Hänen ristillä vuotanut verensä antaa meille vapaan pääsyn sisälle kotiin, jonne on huone meitä varten valmistettuna. Kertoohan Jeesus Johanneksen evankeliumin mukaan: ”Minun Isäni kodissa on monta huonetta — enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan.” (Joh.14:2) Täällä muukalaisuuden maailmassa meillä on vielä aika tehdä työtä sen eteen, että jokainen maailman ihminen saisi kuulla tästä kodista, johon on valmistettu monta huonetta, kaikkia kansoja varten.