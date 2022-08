Muutoksia Keniassa

Kesän aikana Keniassa oli meneillään suuret vaalikampanjat. Kampanjointi sujui tällä kertaa rauhallisesti ja viime vaalien kaltaisia mielenosoituksia ei ollut. Jokainen äänestäjä sai kuusi lipuketta, sillä samalla kertaa valittiin presidentin lisäksi mm. kansanedustajat, senaattorit ja aluekansanedustajat. Tuloksien julkaisemista saatiin odotella kuuden päivän ajan. Tunnelma oli melko jännittynyt. Monet pitivätkin kauppansa kiinni ja odottivat kotona vaalituloksia ja ennen kaikkea sitä, miten ihmiset ottavat tuloksen vastaan. Koulut toimivat äänestyspaikkoina ja tämän vuoksi lapsilla oli noin kaksi viikkoa lomaa. Vaalitulos julkaistiin ja tämän jälkeen toiset juhlivat ja toiset osoittivat mieltään. Rukoillaan, että rauha saa säilyä tässä kauniissa maassa.

Orpotyö jatkuu

Yksi vaihe orpotyössä on päättynyt. Matongon orpokodin lapset on saatu sijoitettua sukulaistensa

luokse ja kaksi lasta siirtyi vielä odottamaan perheisiin muuttoa toiseen orpokotiin. Muistetaan

kaikkia näitä lapsia rukouksissamme, kuin myös orpokodin henkilökuntaa, jotka palvelivat osa

kymmeniä vuosia. Lämmin kiitos kaikille teille, jotka olitte mukana tukemassa orpokodin toimintaa

kuluneiden vuosien aikana! Orpotyö ei ole ohitse, vaan jatkuu edelleen kummilapsihankkeena.

Hankkeessamme on noin 250 eri-ikäistä lasta, joita saamme olla tukemassa suomalaisten ystävien avulla monin tavoin elämässä. Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme!

Kenialainen Molly Agandi hankkeen vastuuhenkilöksi

Orpotyöntiimissä on tapahtunut muutoksia. Orpotyön johtaja Jorma Arkkila palasi Suomeen

toukokuun alussa. Toimistomme hallintotyöntekijälle, Molly Agandille annettiin lisävastuita ja

hän vastaa nyt työstämme täällä Keniassa. Muistetaan Mollyä rukouksissamme tässä vastuullisessa tehtävässä. Olemme saaneet valittua myös uuden toimistotyöntekijän, jonka tehtävänä on pitää kirjanpitomme ajan tasalla. Edellinen työntekijä siirtyi muihin tehtäviin ja näin tämä paikka avautui. Kiitämme Metrineä vuosien työstä tiimissämme. Muistetaan sekä Metrinä että uutta työntekijää, Georginaa rukouksissamme. Orpotyöllä on oma johtokunta, joka kokoontui juuri valitsemaan uutta työntekijää. Johtokunnan puheenjohtaja on antanut vuosien aikana paljon aikaansa ja ammattitaitoaan työlle ja olemme erittäin kiitollisia Emmanuelin vapaaehtoispanoksesta.

Orpotyöntiimi kokoontuu kerran kuukaudessa Kisumun toimistomme pihapiiriin. Tapaaminen aloitetaan yhteisellä hartaushetkellä. Kokouksessa jaamme yhteisiä tärkeitä tiedotusasioita mutta ennen kaikkea työntekijät saavat keskustella keskenään ja jakaa työn iloja ja huolia. Tämä on tärkeätä työssäjaksamisen kannalta ja näin tiimimme saa olla tukemassa toinen toistamme. Työntekijämme vierailevat kodeissa, kouluissa, sairaaloissa ja kirkoissa. Hankkeemme kautta on tänä vuonna valmistumassa vielä yksitoista nuorta ammatteihin ja yhdeksän on saanut alkuvuoden aikana opintonsa päätökseen. Tämä on suuri kiitoksenaihe! Kuvassa hankkeen nuorten tapaaminen Kisumussa.

”Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja” Ef 2:8.

On hienoa, että saamme olla yhdessä kertomassa tästä valtavasta lahjasta kenialaisille ystävillemme.

Siunausta loppukesän päiviin!