Muuttuuko kaste nimeamisseremoniasta lähetystyön kautta?

Kuluneena kesänä teimme seurakuntavierailuja kymmenessä seurakunnassa sekä kahdessa ala- ja yläkoulussa ja yhdessä lukiossa. Kun esitimme diakuvia työstämme Tokion Suomi-kirkossa, lopetimme kuvaesityksen aina kahden saman kuvan esittämiseen. Toiseksi viimeinen kuva on erään eläkelaisrouvan kasteesta. Rouvan edessä on japanilainen pastori kasteen toimittajana ja hänen vieressään minä avustajana.

Eräässä lähetystilaisuudessa osallistujaseurakuntalainen kommentoi: ”Tämä on aika erikoinen, koska Suomessa nykyään kaste ei enää merkitse muuta kuin vauvan nimeamisseremoniaa”. Jos hän on oikeassa, niin se, miltä kuva näyttää, on hyvin erikoinen. Rouvalla on ollut kutsumanimi jo 70 vuoden ajan, silti hän ottaa kasteen. Rouvan kastekuvan jälkeen näytimme viimeiseksi vauvan kastekuvan, vauva äitinsä sylissä, kastava pastori heidän edessään ja minä avustajana heidän takanaan. Japanissa vanhemmat ilmoittavat vauvan nimen viranomaisille heti lapsen syntymisen jälkeen. Siis ennen kastetta hänen nimensä on jo julki. Saattoivatko tilaisuuden osallistujat ja koululaiset rinnastaa japanilaisvauvan kasteen nimeamisseremoniaan sen jälkeen, kun olivat nähneet rouvan kastekuvan?

Miksi ihmeessä japanilaiset ottavat kasteen, kun kastetilasuus ei ole nimenanto-seremonia? Rouva oli osallistunut sunnuntain jumalanpalvelukseen viitisen vuotta ennen kasteopetuksen aloittamista. Päivin kanssa pidimme opetusta viisitoista kertaa, yhteensä kolmekymmentä tuntia. Tunnit olivat täynnä kyselyjä ja vastauksia ja keskusteluja sekä rukouksia. Kaste merkitsee rouvalle sitä, että hän elää kristittynä ei buddhalaisena tai shintolaisena eikä ateistina.

Kuinka oli vauvan kasteen kohdalla, kun senkään funktio ei ollut nimenanto? Vauvan äiti on kristitty, koska hän sai kasteen Suomi-kirkossa. Ennen vauvan kastetilaisuutta kävimme äidin kanssa kertauskurssin kasteen merkityksestä, erityisesti lapsikasteesta. Kaste merkitsee äidille sitä, että hän tahtoo osoittaa lapselleen kristityn elämän tien, ei buddhalaista tai shintolaista eikä ateistista.

Niin 70-vuotias rouva kuin nuori äitikin uskovat, että kasteen kautta paitsi aikuiset myös lapset saavat lahjaksi kakki taivaan aarteet. Kasteen kautta heidät otetaan Taivaan Isän lapsiksi. Toivomme, että vierailumme diakuvineen olisi voinut antaa aihetta miettiä kasteen merkitystä ja kristinuskoa erityisesti koululaisten kohdalla.