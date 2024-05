Näköpiirissä mahdollisuus

Havukaisten lähettikirje 1/2024

26.5.2024

”Vieraalla maalla kaukana on kumpu kivinen. Sen koloon kerran iskettiin puu ristin muotoinen.”

Virsi 78:1

Näillä virren sanoilla saamme tervehtiä teitä sukulaiset ja ystävät. Jo 124 vuoden ajan Evankeliumiyhdistys on vienyt sanaa Golgatan rististä japanilaisille, pelastuksesta Kristuksessa Vapahtajassa ja ainoastaan Hänessä. Me olemme saaneet perheenä olla mukana tässä työssä vuosien 1987-2003 välillä. Yllä oleva kuva on otettu noin 22 vuotta sitten matkalla lähettienkokoukseen.

Nyt meille on tullut mahdollisuus lähteä Japaniin ns. projektiläheteiksi ensi vuoden keväällä. Olisimme Japanissa noin kuukauden ajan. Evankeliumiyhdistys lähettää meidät jos saamme itse koottua osan matkan kustannuksista. Tämä käsittää lennot, yöpymiset (osan öistä voimme majoittua ystävien luona tai kirkkojen vierashuoneissa), matkat Japanissa ja Mari-Liisan palkan (on palkattomalla vapaalla omasta työstään Suomessa). Timohan onkin eläkkeellä.

Evankeliumiyhdistys ei ole enää virallisessa työyhteydessä Japanin evankelis-luterilaisen kirkon (Jelc) kanssa mutta on tehnyt sopimuksen, jonka mukaan entiset lähetit voivat vierailla seurakunnissa, joissa on ollut suomalaisten lähettien työtä. Itse saimme aikoinaan palvella monessa seurakunnassa, Yamaguchin läänissä 7 seurakunnassa, Kansain alueella kolmessa seurakunnassa ja vanhainkodissa, Tookain alueella viidessä seurakunnassa ja kehitysvammaisten laitoksen päiväpiirissä.

Jos ensi kevään matkamme, maalis-huhtikuussa, toteutuu, tarkoituksena on pitää minikonsertteja, saarnata, vierailla lastentarhoissa mm. Yksi matkan tärkeä tarkoitus on myös tavata ystäviä, jotka ovat vieraantuneet seurakunnasta tai ovat vielä matkalla sinne.

Tässä ehkä jo riittävästi asiaa ensimmäiseen kirjeeseen. Seuraavan lähetämme syksyllä.

Olisi kiva tavata Oulaisissa Evankeliumijuhlilla 28.-30.6. Itse ehdimme sinne vasta sunnuntaiksi sillä lauantaina juhlimme Timon siskon 60v syntymäpäiviä.

Kiitos kun olette lupautuneet lähtemään matkamme tukijoiksi! Taloudellisen tuen ohella esirukoustuki on todella tärkeää.

Kiitosaiheita:

-kesä

– vapaus julistaa evankeliumia Suomessa

– rauha

– terveys

Rukousaiheita:

– että sodat loppuisivat maailmasta

– Evankeliumijuhlat

– projektilähetysmatka, sen toteutuminen

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.” Matt.28:19