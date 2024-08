Kirjeitä Heikkilöiltä 7/2024

3 1 . 0 7 . 2 0 2 4

Kiitos, että olet mukana!

Moi sinulle rakas kirjeen lukija! Mitä kuuluu? Toivottavasti olet nauttinut kesästä ja kaikki on hyvin.

Heinäkuuhun on mahtunut paljon kaikenlaista ja monia tunteita, niin hyviä kuin haastavia. Kaiken keskellä olemme vastaanottaneet teiltä paljon tukea, apua ja lämpimiä viestejä kuulumisia kysellen ja rohkaisua toivottaen niin meille kuin eteläsudanilaisille lähimmäisillemme.

Haluammekin kiittää jokaista meitä tavalla tai toisella muistanutta. <3

Hieman rauhallisemmin otetun kesäkuun jälkeen töitä on riittänyt ja paljon uuden oppimista työtehtävien kanssa, joita olemme nyt tehneet ensimmäistä kertaa. Kaikki ei ole ollut pelkästään helppoa ja kivaa, mutta toisaalta emme niin ajatelleetkaan olevan. Toiset asiat ovat hyvin haastavia, mutta toisaalta on paljon ihania asioita vastapainona. Jumala on pitänyt meistä hyvää huolta ja vaikeimmistakin jutuista on selvitty.

Töissä on ollut paljon hallinnollisia asioita, nuorisotyötä, tulevan nuorten ja lasten loma-ajan suunnittelua, kokous päätoimiston kanssa sekä mm. etävierailu nuorten Life-leirillä Suomessa.

Nuorisotyö on vienyt meitä tässä kuussa moneen paikkaan! Bweyalen pääkirkolle, Betlehem-seurakuntaan sekä viime viikonlopuksi Palabekin seurakuntaan. Ajokilometrejä on siis myös kertynyt paljon, mutta nuorten kanssa vietetty aika on ollut todella antoisaa, hauskaa ja opettavaista.

Nuoret jälleenrakentajina

Nuorissa on tulevaisuus, on tapana sanoa. Asia on tietysti kaiken logiikan mukaan totta kaikkialla. Joskus kuitenkin tuntuu, että se on vielä enemmän totta Etelä-Sudanissa, Sudanissa ja täällä Ugandassa.

Nopealla googlauksella selviää, että kaikissa näissä maissa väestöpyramidi todella on pyramidi. Nuoret ja lapset muodostavat suurimman osan väestöstä. Wikipedian mukaan Etelä-Sudanissa 0-14 -vuotiaita on 46% väestöstä ja kun mukaan lasketaan 15–24 -vuotiaat, kipuaa osuus 66 prosenttiin. Alle 25- vuotiaat muodostavat siis jopa 2/3 maan väestöstä! Sudanissa vastaava luku on 62% ja Ugandassa 64%.

Yhteistyökirkkomme nuoria asuu kaikissa näissä maissa. Osa heistä on syntynyt Etelä-Sudanissa ja paennut sodan dan myötä tänne Ugandan puolelle. Osa heistä on syntynyt täällä, eikä ole välttämättä vielä koskaan päässyt edes vierailemaan kotimaassaan.

Rehellisesti sanottuna ikärakenne näkyy myös seurakunnassa. Kirkko täyttyy joka sunnuntai aivan erityisesti lapsista ja nuorista. He ovat myös innokkaasti mukana kaikissa aktiviteeteissa, joita olemme heidän kanssaan järjestäneet.

Näissä nuorissa todella on tulevaisuus. He ovat niin Etelä-Sudanin ja Sudanin luterilaisen kirkon tulevaisuus kuin myös Etelä-Sudanin (ja Sudanin) valtion jälleenrakentamisen ja rauhanrakentamisen tulevaisuus.

Nuorillamme tulee olemaan vaativa työ edessään jälleenrakentaa sodan ja väkivaltaisuuksien satuttamaa kotimaata. Haluaisitko olla mukana heidän varustamisessaan tähän tehtävään? Rukoilethan kanssamme nuorten puolesta.<3

Innostusta alkavasta elokuusta

Huomenna alkava elokuu tuo mukanaan innostavia työjuttuja! Lähdemme pitkästä aikaa vierailemaan Länsi-Niilillä kahdella kauemmista pakolaisleireistä. Ihanaa päästä reissun päälle ja tapaamaan uudestaan ihmisiä, joihin keväällä pääsimme tutustumaan.

Tarkoituksenamme on opettaa nuoria ja tutustua paremmin tuon puolen seurakuntalaisiin, heidän elämäntilanteisiinsa sekä toiveisiinsa ja tarpeisiinsa.

Rukoilemme, että alkava elokuu tuo mukanaan myös mukavia ja innostavia asioita sinulle ystävä! Kiitos, että olet omalla paikallasi meidän ja eteläsudanilaisten ja sudanilaisten mukana tässä työssä.

RUKOUSAIHEITA

-Kiitos kaikista nuorista ja lapsista, joiden kanssa saamme tehdä työtä.

-Siunausta ja varjelusta Etelä-Sudanin ja

-Sudanin kristityille, yhteistyökirkolle sekä lähettikollegoille.

-Terveyttä sairastaville seurakuntalaisille ja lohdutusta läheisensä menettäneille.

-Ovien aukeaminen Etelä-Sudaniin.

-Varjelusta liikenteeseen pitkille ajomatkoille.

-Kiitos jokaisesta työmme tukijasta ja meitä rukouksissaan kantavasta.

-Rauhaa Sudaniin ja Etelä-Sudaniin ja huolenpitoa kaikille sodan ja levottomuuksien keskellä eläville.

Lämpimin terkuin,

Paula ja Lauri

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2024/08/heikkiloiden-lahettikirjeet-heinakuu-2024

https://www.instagram.com/paulajalauri/