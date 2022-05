Nyt tapahtuu!

Uusi nuortentapahtuma

Huhtikuu oli säpinää täynnä, kun pääsimme vihdoin ja viimein järjestämään isompaa nuortentapahtumaa koronarajoitusten poistuttua. Järjestimme tapahtuman markkinoinniksi avoimen nimikilpailun, jossa etsittiin tapahtumalle keväistä ja raikasta nimeä. Kilpailun voitti lopulta Viljandista kotoisin oleva, mutta nyt Alaskassa vaihto-oppilasvuottaan viettävä Elsbeth, jonka ehdotus Õhus on armu (Ilmassa on armoa) valittiin tapahtuman nimeksi.50€ palkinto tuli hänellä varmasti tarpeeseen, sillä häät ovat tulossa. Etukäteen meitä jännitti tuleeko tapahtumaan osallistujia, sillä olimme kuulleet, että nuorisotapahtumilla on ollut koronan jälkeen vaikeuksia tavoittaa nuoria. Huolemme osoittautui lopulta onneksi turhaksi ja tapahtumaan osallistui nuoria ympäri Viroa, ja ainakin Tallinna, Rakvere, Räpinä, Põlva ja Tartto olivat edustettuina. Olimme erittäin iloisia erityisesti siitä, että monet nuoret olivat mukana järjestämässä tätä tapahtumaa ja toimivat monissa vastuullisissa tehtävissä.

Nuortentapahtuma oli lopulta lämminhenkinen ja sisälsi raamattuopetusta, paneelin ja työpajoja, joissa sai kokeilla kokeellista piirtämistä taiteilijan ohjaamana ja tehdä itselleen käsityönä ristin. Tapahtuman bändissä soittivat Põlvan bändikerhon porukka Ollin johdolla. Raamattuopetuksen ja paneelin teemaksi valikoitui nuorten toivomuksesta synti ja armo. Tapahtuman päätti tunnelmallinen konsertti Tarton Paavalin kirkon kryptassa, jossa Vend Joonaksen musiikki sulautui täydellisesti ympäröivään tilaan ja sai yleisön spontaanisti laulamaan mukana. Olimme todella iloisia, että rohkenimme kutsua tapahtumamme vieraaksi juuri Vend Joonaksen, joka on tällä hetkellä monien mielestä Viron paras kristillinen artisti. Kaiken kukkuraksi hän lopulta pyysi vain bensakulut vaivojensa palkaksi.

Erään laulun tarina: unesta lauluksi

Olli ei ole kummoinen uniennäkijä ja vain harvoin muistaa aamulla mitä yöllä on nähnyt. Alkuvuodesta Olli näki eräänä yönä kuitenkin unen, joka tuntui jostain syystä merkitykselliseltä: Suuressa teltassa virolaiset nuoret lauloivat erästä suomenkielistä hengellistä laulua suurella tunteella. Alkoi tuntumaan siltä, että näin tulisikin tapahtua. Olli päätti, että tämä laulu tulee kääntää viroksi, mutta helppoa se ei tällä kielitaidolla tulisi olemaan. Onneksi mieleen nousi heti eräs nuori herra Aleksander, johon Olli oli tutustunut nuortenillassa ja joka oli kertonut olevansa runoilija. Kun Olli kysyi Aleksanderia mukaan kääntämään laulua, ei hän epäröinyt hetkeäkään. Kari Joben alkuperäinen Forever-laulu ei iskenyt, mutta kuunneltuaan Sakari Heikkilän tekemää suomennosta oli Aleksander siitä hyvin vaikuttunut ja kertoi kokevansa tämän käännöksen itselleen hengellisesti erittäin merkitykselliseksi. Kuukauden päästä Aleksander palasi melkein valmiin käännöksen kanssa ja muutamaa kohtaa vielä hiottiin Ollin ja muutaman laulajan avustuksella. Käännökselle laitettiin vielä virallisen käännöksen hakemus

vetämään ja lopulta Igavesti sai ensiesityksensä nuortentapahtumassamme. Laulu sai hyvän vastaanoton ja toivomme, että se saa olla Virossa vielä monelle siunaukseksi. Kun Olli näki ensiesityksessä nuoriherra Aleksanderin katseen, tiesi hän sen kaiken olleen työn arvoista. Nyt suunnitteilla on tehdä laulusta video, jotta se pääsisi laajempaan levitykseen. Laulun voimalause ”Surm on võidetud!” julistaa pääsiäisen ihmeellistä ydinsanomaa: Kuolema on voitettu!

Vieraita Suomesta

Sydämellämme on lähetystyön tekemisen lisäksi myös lähetyskasvatus, eli se miten saada nykyisten ja tulevien sukupolvien sydämet syttymään lähetystyölle. Olimmekin riemuissamme siitä, kun saimme alkuvuodesta tiedustelun voisiko Ylöjärven seurakunnan lähetystyöstä kiinnostuneet nuoret, Missiopaja, tulla myöhemmin keväällä vierailulle Tarttoon kuulemaan tekemästämme työstä. Saimmekin Ylöjärven nuoret kylään yhteiseen nuorteniltaamme huhtikuun lopulla ja uskomme, että vierailu oli merkityksellinen molemmille osapuolille. Nuortenillassa suomalaiset ja virolaiset nuoret keskustelivat vilkkaasti ja työntekijänä sai olla niinkin siunatussa asemassa, että paljoa ei tarvinnut itse sanoa: virolaiset nuoret todistivat omasta uskostaan Suomen veljille ja sisarille aivan itse. Oli mielenkiintoista vertailla Suomen ja Viron seurakuntien elämää ja tilannetta: ne ovat resurssien ja osittain toimintansakin puolesta kuin eri planeetoilta. Oli mahtavaa päästä rukoilemaan yhdessä kahdella kielellä Taivaallista Isäämme, joka varmasti ymmärtää meistä jokaista.

Nyt toukokuussa alkavat pikkuhiljaa seurakunnan perustoiminnot jäämään kesälomille. Meille se ei vielä kuitenkaan tarkoita lepoa vaan nyt on aika valmistautua kesään, joka on Virossa erityisen merkittävä aika lapsi- ja nuorisotyön tavoittavuuden kannalta. Haluamme jättää teille rukousaiheeksi

erityisesti kesän leirit, joita jo kovasti suunnitellaan, ja joihin tulee osallistumaan paljon lapsia ja nuoria, jotka eivät mitenkään muuten ole kosketuksissa armollisesta Jumalasta kertovan sanoman kanssa!

Nähdäänhän muuten kesällä Evankeliumijuhlilla Karkussa 1.-3.7? Lapsiperheille haluamme jakaa seuraavan tiedon: ”Uutuusohjelmana Evankeliumijuhlassa järjestetään lasten ja varkkujen suuri raamattuvisailu, johon haastetaan lapsia ympäri Suomen. Haasteeseen voivat osallistua 14-vuotiaat ja sitä nuoremmat. Haasteeseen valmistaudutaan etukäteen lukemalla Raamatusta Apostolien teot. Verkkoon on julkaistu myös materiaali, johon huolellinen tutustuminen auttaa kisassa eteenpäin. Alkukilpailu järjestetään Evankeliumijuhlan lauantaina ja finaali sunnuntaina.

Lisätiedot ja upean kutsuvideon löydät osoitteesta www.sley.fi/raamattuhaaste

Terveisin Tartosta