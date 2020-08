Ohtakarissa järjestetään ilolla kesäjuhlia!

Ohtakarissa vietetään 14.–16.8. viikonlopun kestävää, Keski-Pohjanmaan piirin suurinta juhlaa, Siikasafaria. Ohjelman teosta vastannut Keski-Pohjanmaan piirivastaava Pasi Palmu kertoo, että tänä vuonna tapahtumaa on järjestetty ilolla ja jännityksellä.

– Koronavirustilanteen takia olemme jännittäneet, voiko tapahtumaa edes järjestää. Nyt olemme kuitenkin iloinneet tästä mahdollisuudesta, kun niin moni hieno kesäjuhla on jäänyt väliin lähtien valtakunnallisesta Evankeliumijuhlasta, Palmu sanoo.

Ohtakarin Siikasafarilla on pitkät perinteet, ja sitä on vietetty yli 40 vuotta. Juhlilla on tarjoiltu perinteisesti nimensä mukaisesti siikaa.

– Siika on Pohjanlahden ykköskala, ja se oli alkujaan juhlan vetonaula. Enää ei ole taattua, että siikaa on tähän vuoden aikaan kauheasti saatavilla, mutta olemme pyrkineet saamaan sitä lauantaipäivänä tarjolle.

Tämän vuoden Siikasafarin teema on ”Tuuli puhaltaa”, ja opetuksissa käsitellään Pyhää Henkeä. Palmu toivoo, että väkeä uskaltautuisi paikalle myös koronaviruksesta huolimatta.

– Ohtakarissa on hyvät majoitusmahdollisuudet myös kauempaa tuleville. Ohjelmassa on muun muassa lauantaina Maksetut Viulut, Riemumessu ja Siikkarijamit. Näihin erityisesti toivotaan, että myös nuorempi väki osallistuisi. Sunnuntaina vietetään messun jälkeen vielä evankeliumijuhlia.