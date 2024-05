Oikea ja väärä vapaus

Ken Takakin lähettikirje 2/2024

13.5.2024

Elämä on ihmeellistä ja käsittämätöntä

Olen Suomessa asuva japanilainen. Nuorena opiskelin Tokiossa matematiikkaa ja filosofiaa (etiikkaa). Silloin minusta tuli kristitty täysin odottamattomalla tavalla. Epäsosiaalisena nuorena ajattelin viettää koko elämäni yksin, mutta meninkin naimisiin Anna-Kaisan kanssa ja saimme kolme lasta. Suomessa aloin yllättäen opiskella teologiaa (suomenkielen opiskelu oli alkutavoitteena). Itselleni oli yllätys sekin, että vaikeiden vaiheiden kautta sain lopulta maisterin paperit. En ollut haaveillut ulkomailla asumisesta. Mutta nyt huomaan viettäneeni jo melkein puolet elämästäni Suomessa. Elämässä tapahtuu jatkuvasti jotakin odottamatonta. Viime vuosina fyysinen terveyteni alkoi rakoilla. Mutta tämä ei ollut ihme vaan kuuluu ikääntymiseen. Kiitän siitä, että Lunastajani elää ja saan olla Hänen omanaan ja luottaa Hänen johdatukseensa kaikissa tilanteissa.

Bible Toolbox

Sleyn raamattuopetukset ovat ytimekkäitä ja sopivat kaikille kristinuskosta kiinnostuneille. Olen saanut niistä hengellistä ravintoa ja siksi haluan jakaa niitä japaninkielisessä internetlähetystyössä. Suuri osa käännöksistäni julkaistaan Sleyn ylläpitämän ”Bible Toolbox” – nimisen monikielisen raamattuopetussivuston kautta (https://www.bibletoolbox.net/ja). Sivuston koordinaattori, Sleyn internet-lähetystyöntekijä Tiina Latva-Raskun mukaan ”vuonna 2023 Bible Toolbox vastaanotti noin 152 800 kävijää (v. 2022 kävijöitä oli noin 131 000). Se tarkoittaa keskimäärin noin 419 käyntiä päivässä viime vuoden aikana. Käyntikertoja oli 195 200. (Sama kävijä voi käydä sivustolla useamman kerran). Japanista kävijöitä oli viime vuonna 95 660. 63% Bible Toolboxin kävijöistä tulee siis sieltä.” Suuri kiitos Sleyn internetlähetystyön mahdollistamisesta Kaikkivaltiaalle Jumalalle ja myös kaikille tukijoille!

Luukkaan evankeliumin luentojen japaninnos on meneillään

Keväällä alkaneen käännösprojektini kohteena on Sleyn pastori Pasi Hujasen luennot Luukkaan evankeliumista. Luukkaan evankeliumi on pisin teksti koko Uuden testamentin kirjoista. Japaninnos tulee sivumäärältään tuplasti pitemmäksi kuin Pasin suomenkielinen teksti koska lisään siihen Raamatun kohtien lainauksia ja hiukan selityksiä japaninkielisiä lukijoita varten.

Edellisen lähettikirjeeni jatkoksi laitan alle lainauksia Pasi luennoista toisen Pietarin kirjeen toisesta luvusta, joka käsittelee monipuolisesti sitä, millaisia harhaopettajat ovat.

– ”Jo Vanhan testamentin aikana väärät opettajat yrittivät houkutella Jumalan omia väärille teille. Jeremian vastustaja oli Hananja; näiden kahden välisestä taistelusta on kerrottu Jeremian kirjan luvussa 28. Monet muutkin Vanhan testamentin ajan Jumalan miehet saivat taistella harhaopettajia vastaan. Jo Mooses joutui antamaan ohjeet vääriin opettajiin suhtautumisesta (5 Moos 13:1 19).”

– ” Pietari puhuu siitä, että harhaopettajat kielsivät herransa, joka oli heidät ostanut. He siis eivät pitäneet Jeesuksen ristintyötä pelastuksen perustana. Harhaoppeihin liittyy se, että kielletään Jumalan pelastussuunnitelma ja nostetaan sen tilalle omat opit.”

– ” Harhaopettajat haluavat usein julistaa sitä, mitä kuulijat haluavat kuulla. Nykyaikana puhe Raamatun etiikasta on leimattu ”vanhanaikaiseksi”. Ajan henki on, että jokainen päättää, mikä on oikein. Ihmisen eettiseksi mitaksi asetetaan ihminen itse, ei Jumalan lakia.”

– ” Monissa lahkoissa vaaditaan johtajan tahdon ehdotonta noudattamista. Kristitty on kuitenkin Jeesuksen seuraaja, kaikkia muita johtajia seurataan vain niin pitkälle, kuin he ovat valmiita seuraamaan Jeesusta.”

– ” Monen harhaopin perusopetukseksi voidaan kiteyttää ”Vapaus!” Ihmiset haluavat vapautta erilaisista asioista. Jolla on tarjolla vapaus kaikesta, mikä meitä ahdistaa, saa kyllä seuraajia. Mutta valitettavasti ihminen, joka ei ole löytänyt todellista vapautta, ei voi johdattaa muitakaan vapauteen. Ainoa paikka, mistä vapaus voidaan löytää, on Jumalan tahto (Joh 8:32, Gal 5:1- 6). Silti tänäänkin ajatellaan yleisesti juuri päinvastoin: vapautta voi olla vain siellä, missä Jumalan tahto unohdetaan.”

Kiitos- ja esirukousaiheita

– Kiitos esirukouksistanne käännöstyöni, internet-lähetystyön ja perheeni puolesta.

– Kiitos kannatusrenkaani jäsenille ja lähettikirjeeni lukijoille.

– Rauhaa ja varjelusta sairaille, väsyneille, ahdistuneille ja sotien keskelle joutuville.

– Terveyteni puolesta: maaliskuussa sairastuin vyöruusuun ja jouduin viikoksi sairauslomalle. Lääkitys jatkui toukokuun alkuun. Toivottavasti hermosairauden oireet häviäisivät pian kokonaan.

Siunattua kevään jatkoa!