Olisiko hetki aikaa salaliittoteorioille?

Tämä syksy Virossa on ollut melkoista salaliittoteorioiden kulta-aikaa. En ollut aiemmin ymmärtänytkään sitä epäluottamuksen syvyyttä, mikä monella virolaisella on suhteessa maan hallintoon ja yhteiskuntaan. Olin kyllä käsittänyt jotain siitä heti tänne muutettuani, mutta tämän syksyn tapahtumat ovat tuoneet melko pikantin säväyksen.

Ensimmäisen pankin räjäytti Estonian uppamisen syistä dokumenttifilmissä tuodut kuvat ja väitteet. Toki surullisesta uppoamisesta lähtien erilaisia teorioita on ollut ja pyörinyt, mutta nyt oli aihetta tehdä uusia grafiikoita uppoamisesta, muistella kaikki myönnetyt armeijan sotatarvikkeiden salaiset mutta esille tulleet aiemmat kuljetukset Estonialla, oli aika kaivella esille kaikki vähänkin todistajanlausuntoa muistuttavat siitä, miten jotain mustaa oli nähty kyljessä, ja riipivää ääntä kuultu. Ja tarinoita riittää, pelastamisen jälkeen kadonneista avainhenkilöistä mysteerisiin todisteiden muuttumisiin ja häviämisiin. Ja toki, emme me välttämättä tiedä mitä oikeasti tapahtui, viis siitä mitä muinainen tutkintalautakunta julkisti päätelminään. Ja on myös niin, että surun ja murheen edelleen eläessä vahvana monien sydämissä ihminen haluaa löytää vastauksia, jotka tuntuvat itselle totuudenmukaisimmilta. Valitettavasti tätä käytetään myös rajulla tavalla hyväksi.

Salaliittoteorioiden seuraava aalto otti vauhtia muutama viikko sitten maskikeskustelun kiihtymisen yhteydessä. No, kyllä koko koronan ajan on ollut kaikenmoista liikkeellä sarjasta ”ei koronaa ole, tämä on suuri juoni” liikkuen kohti toista päätä ”kyllä korona on olemassa, mutta se on kehitetty juuri tietyn ryhmän hyötymistä varten ja meidät laitetaan pelkäämään”. Rokotekeskusteluiden anti on ihan samaa sarjaa.

Voitot taskuun

On toki niitäkin ihmisiä, keiden mieleen ensimmäisenä ei tule ajatus, että meitä varmasti huijataan ja joku taatusti hyötyy ja kerää tästä eurot omaan taskuunsa. Surullista on sekin, että jatkuvasti kuitenkin tulee esille poliitikkojen ja valtaapitävien väärinkäytöksiä ja oman edun räikeää tavoittelua. Mietinkin sitä yksi päivä, miten siunattu asia Suomessa on ollut se, että yhteiskuntamme on kuitenkin päälinjoina rakennettu kristillisten arvojen varaan. Maatamme ovat pitkiä aikoja johtaneet kristityt ihmiset, ja ainakin haluaisin luottaa siihen, ettei siellä jokaisen tavoite ole ollut hyötyä kaikesta mahdollisimman paljon henkilökohtaisesti omaisuuden muodossa tai etuina omaan lähipiiriin. Pääosin kristillisvaikutteisessa toimintakulttuurissa täysin vastakkaisten arvojen toteuttaminen on myös vaikeampaa.

Se, mistä tämän kaiken keskellä ainakin kannattaa pysyä erillään, on netin keskustelupalstat. Toki hyvävoimaisena ja huumorintajuisena päivänä siellä voi käydä pöyristymässä ja hakemassa uusia elämyksiä, mutta jokapäiväisenä aktiviteettina se veisi vain epätoivon partaalle. Saa siinä tietenkin taas muistutuksen elämän tosiasioista: synti tulee esille aina tavalla tai toisella. Elämänsä omistaminen salaliittoteorioiden keksimiselle, valeinfon levittämiselle ja muiden ihmisten solvaamiselle tuo syntisyyden kirjosta yhtä raitaa selkeästi esiin.

Salaliitto?

Myönnän vapaasti, että kaikki tämä on tehnyt koronasyksystä entistä raskaamman kahlattavan. Vastuun kantaminen omasta käytöksestä ja toiminnasta pyrkiessä suojaamaan muita ihmisiä mahdolliselta tartunnalta kun ei riitä hyvän pelin loppuun asti. Olisi hienoa pystyä luottamaan siihen, että ympärillä olevat ihmiset haluaisivat suojella myös minua mahdolliselta tartunnalta.

Kristinuskostakin on väitetty, että se on yksi suuri salaliittoteoria, jonka avulla kerätään kirkoille rahaa ja käytetään niitä sitten omista taskuista käsin omiin tarkoituksiin. Tämäkin on yksi virolainen usein kuultu versio jostain omasta totuudesta. Kristinuskon salaliittoteoriaan, mikäli sillä tarkoitetaan uskoa Kolmiyhteiseen Jumalaan, syntien anteeksiantamukseen Jeesuksessa Kristuksessa ja kuoleman jälkeistä elämää Jumalan yhteydessä Taivaassa, siihen minä uskon erittäin mielelläni. Voi kunpa Jumala antaisi meille voimaa rukoilla uskon lahjaa jokaiselle kanssaihmiselle, joka elää vielä omien salaliittoteorioidensa vankina.

Tekstiä korjattu 27.11.2020 klo 15.00