Oma paikka seurakunnassa video-ohjaimen takana

Espoolainen Juhani Haapanen on aktiivinen Pyhän Sydämen kappelin messuyhteisön kävijä. Työkseen hän toimii ohjelmistosuunnittelijana, ja kiinnostus paitsi tietokoneista myös kameroista sopii erittäin hyvin hänen palvelutehtäväänsä messuyhteisössä: Juhani Haapanen vastaa Pyhän Sydämen kappelin jumalanpalvelusten internet-lähetyksistä.

Miten päädyit vastaamaan Pyhän Sydämen kappelin jumalanpalveluslähetyksistä?

Olin normaali seurakunnassa kävijä ja olin pannut merkille, että Martti Haverinen, joka tuolloin työskenteli Sleyn tiedottajana, istui siellä lähetyslaitteiston takana joka sunnuntai. Hän pyysi minua useammankin kerran mukaan. Jossain vaiheessa lähdin mukaan opettelemaan. Ensin Martin kanssa ja sitten omin päin. Kaluston oli hankkinut alun perin Nuotta-tiimi, ja sillä tehtiin muun muassa Lahden Evankeliumijuhlan lähetys, kunnes se sitten jäi vuonna 2014 Pyhän Sydämen kappelille. Otin kuvaustiimin vetämisen vastuulleni, kun Martti Haverinen siirtyi töihin Luther-kirkolle.

Millaista on istua jumalanpalvelus ohjainten takana vastaten lähetyksestä?

Se on hyvä paikka olla. Ajattelen, että olen osallinen messun tekemisessä: teen messuun osallistumisen mahdolliseksi myös niille, jotka eivät pääse syystä tai toisesta paikalle. Koronakriisin myötä tehtävän merkitys on myös kasvanut suuresti, ja se on tällä hetkellä pääosin osaavien suntioden vastuulla. Uskon, että kun tästä päästään takaisin tavallisen elämän pariin, tiedostetaan myös jumalanpalveluslähetysten merkitys entistä paremmin olennaisena osana työtä.

Miten haluaisit kehittää asioita?

Joskus minua huolettaa, kuinka saisin siirrettyä tehtävää eteenpäin, jotta se ei henkilöityisi liikaa minuun. Jatkon kannalta, kun en toki ikuisesti tässä tehtävässä ole, toivoisin, että saisin vastuuta jaettua enemmän ja yhä useampi ihminen voisi kokea sitoutuvansa tähän tehtävään. Ymmärrän toki, että opiskelijat ovat poissa paikkakunnalta kesän, ja juuri kesät ja monet juhlapyhät ovatkin meille haaste.

Millaista palautetta saat työstäsi?

Palautetta tulee melko vähän, mutta enimmäkseen se on positiivista. Toki ihmisillä on erilaisia toiveita. Esimerkiksi toiset haluaisivat paikan päällä osallistuvaa seurakuntaa kuvattavan ja toiset taas eivät. Me olemme tehneet linjauksen, ettei seurakuntalaisia kuvata. Muutoin ihmiset kyllä kiittelevät, että teemme tätä työtä. Yksi hyvä palautekanava on myös katsojamäärien seuraaminen: sieltä näkee, että tällä työllä on kysyntää.

Teksti on julkaistu Sanansaattajassa 8/20.