Oman laukun pakkaaminen

Pitkä aika on kulunut siitä, kun ensimmäiset Sleyn lähetystyöntekijät lähtivät Keniaan ensimmäisen kerran. Siitä on itseasiassa tänä vuonna tullut kuluneeksi jo 50 vuotta, nyt on siis Sleyn Kenian lähetyksen juhlavuosi. Kymmeniä lähettejä on pakannut laukkunsa ja muuttanut Keniaan kuka lyhyemmäksi kuka pidemmäksi ajaksi. Itse olen saanut olla Keniassa nyt kuuden työkauden verran, noin 13 vuotta sitten lähdin Keniaan ensimmäisen kerran. Oma laukun pakkaaminen on varmasti hyvin toisenlaista kuin silloin, kun ensimmäiset lähetit valmistautuivat lähtöön kentälle.

Olemme saaneet toimia Kenian evankelisluterilaisen kirkon työyhteydessä näiden vuosien ajan. Jokaiselle lähetille on muodostunut ne omat työtoverit yhteistyökirkostamme ja monenlaisissa työmuodoissa on vuosien kuluessa oltu mukana. Nämä kirkon työntekijät tai seurakuntalaiset ovat jotkut halunneet antaa lapsilleen nimeksi lähetystyöntekijän nimen ja niinpä Keniassa on mm. monta Anttia, Sinikkaa, Arjaa, Reinoa, Raijaa ja löytyypä sieltä muutama Maikkikin.

Nykyään lähettejä Keniassa on kuusi ja toimimme siellä lähinnä opetus- julistus- ja diakoniatyössä.

Minä saan toimia orpolapsityön yhdyshenkilönä ja pienen työyhteisömme vastaavana lähettinä. Tämä tarkoittaa yhdyshenkilönä olemista yhteistyökirkon ja Sleyn välillä.

Joku saattaa muistaa pippurikeräyksen Kenian lähetyksen alkuvuosilta tai vaikkapa kehitysvammakoulun perustamiseen liittyviä keräyksiä. Kuvassa kehitysvammakoulun yksi rakennuksista, joka on nimetty lähetystyöntekijän mukaan. Kenian lähetyksessä on ollut mukana tuhansia suomalaisia ystäviä. On etuoikeus saada toimia lähetystyöntekijänä ja tietää, että puolestasi rukoillaan monessa kirkossa joka sunnuntai ja monet lähetysystävät muistavat rukouksissa päivittäin. Tämä on suuri kiitoksen aihe. Kiitos kaikille ystäville, jotka uskollisesti muistavat lähetystyöntekijöitä rukouksissaan, sillä on suuri merkitys! Kiitos, kun muistat rukouksissasi myös sellaisia työmuotoja, joissa enää ei ole lähetystyöntekijää mukana, esimerkiksi Kisumun kehitysvammakoulua, maasaiheimoa tai Matongon opettajaseminaaria.