Omiin oloihinsa vetäytyjät

Japanissa on paljon sellaisia ihmisiä, jotka eristäytyvät muista ihmisistä muulloinkin kuin korona-aikana. Tällä tavoin elää Japanissa noin 540 000 nuorta/nuorta aikuista ja noin 610 000 keski-ikäistä – yhteensä siis reilusti yli miljoona japanilaista!

Jos tällainen nuori asuu vanhempiensa kanssa, hän on yleensä linnoittautunut omaan huoneeseensa. Hän ei käy koulussa tai töissä, vaan aika kuluu pelaillen, lukien, elokuvia katsellen tai muutoin netissä. Perheenjäsenet tuovat hänelle ruokaa huoneen ovelle tai hän livahtaa käymään jääkaapilla yöllä kun muut nukkuvat. Yhteiskunnasta eristäytynyt aikuinen, itsenäisesti asuva henkilö käy vain nopeasti pienessä ruokakaupassa silloin kun siellä on vähiten ihmisiä. Näin saattaa kulua useita vuosia.

Arvellaan, että tässä taustalla olisi se, että japanilainen yhteiskunta on sosiaalisesti hyvin vaativa ja nuorilla on usein valtavat suorituspaineet opiskelumenestyksen, mahdollisimman hyvään kouluun pääsemisen ja työpaikan löytämisen suhteen. Omiin oloihin vetäytymisen voi laukaista epäonnistumiset koulussa, koulukiusaaminen tai muu hankaluus sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Miksi Jumala ei auttanut nopeammin?



Internet-lähetystyössä kohtaan toisinaan myös näitä eristäytyneitä ihmisiä. Yksi heistä kirjoitti:

– “Kysymys kristityille: Kärsin ihmispelosta, enkä oikein osaa puhua ihmisten kanssa. Sen vuoksi en pysty rakentamaan ihmissuhteita. Pelkoni on niin voimakas, että minun on vaikea edes lähteä ulos. Miksi Jumala loi minut? 10-vuotiaasta 20-vuotiaaksi en pystynyt käymään koulua, vaan elin sulkeutuneena huoneeseeni. Miksi Jumala ei auttanut nopeammin?

Kysymykseen “Miksi Jumala ei auttanut nopeammin?” en osaa vastata. Silloin kun on kyse yksittäisen ihmisen tietystä kärsimyksestä, vierestä kukaan ei ole niin viisas, että osaisi sanoa syyn. Se on yksin Jumalan tiedossa. Ollaan kärsimyksen ongelman äärellä. Tässä kysyjää auttanee parhaiten Raamatusta nousevat lohdutuksen sanat ja vakuutukset Jumalan rakkaudesta ja Hänen hyvästä tahdostaan ihmistä kohtaan, Sanan lupaukset ja evankeliumi. Niiden kautta Jumala hoitaa. Sittenkin Jumalan rakkaus on totta.

Miksi Jumala loi minut?

“Miksi Jumala loi minut?” Siitä Raamattu taas sanoo paljonkin. Meidät luotiin Jumalan täydellisen rakkauden kohteeksi – elämään Hänen yhteydessään ja yhteydessä toisiimme, rakastaen ja olemaan rakastettuja. Samasta syystä Hän myös lunasti meidät: – “sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa…” Luojamme iloitsee meistä: – “Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta.” (Sef. 3:17) Jokaiselle on hyvä suunnitelma ja tehtävä: – ”Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut.” (Ef. 2:10)

Olet syntynyt siksi, että sinua rakastettaisiin

Aloitin vastauksen Jesajan kirjan kohdalla 49:14-16: “Siion sanoo: “Herra on minut hylännyt, Jumalani on minut unohtanut!” — Unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt…” Kerroin, että luettuani hänen kysymyksensä, päässäni alkoi soida japaninkielinen hengellinen laulu: “Olet syntynyt siksi, että sinua rakastettaisiin”. Jumala rakastaa häntä syvästi. Jesajan kirjan luku 43 jae 4 sanoo: “Sinä olet minun silmissäni kallis ja suuriarvoinen ja rakastan sinua.”. Kysyjä ei ole syntynyt sattumalta tai vahingossa. Luojalla on hänen elämälleen erityinen suunnitelma.

Pyysin häntä katsomaan netistä videon, jossa eräs japanilainen kertoo vaikeasta elämästään ja miten hän vähitellen löysi omaa paikkaansa Jumalan suunnitelmassa. Jatkoin rohkaisevilla Raamatun kohdilla: – “älä pelkää, minä olen sinun kanssasi! Älä arkana pälyile ympärillesi — minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni.” (Jes. 41:10) ym. ja lisäsin loppuun vielä linkin videoon, johon olen joskus koonnut lohduttavia ja rohkaisevia Raamatun kohtia, ja toivotin Jumalan hyvää johdatusta.

Seuraavana päivänä hän vastasi näin: – “Waa, namida demasu.” – Aaa! Kyyneleet tulivat. Kiitos ystävällisestä vastauksesta! Kun luen sitä uudestaan ja uudestaan, se painuu sydämeeni. Niinhän se todella on, että ei minua voi erottaa Jeesuksesta Kristuksesta vaikka olisi millaiset ahdistukset. Kiitos Jumalan rauhan!”

Pari muutakin kristittyä vastasi hänelle, ja kysyjä kiitti vielä yhteisesti näin:

“Aloitan kaiken nyt ihan alusta. Kun luin eilen teidän vastauksenne, pääsin uudestaan jaloilleni. Niinhän se on, että Jumala ei tee virheitä. Tänään minulla on uusi sävel. Lähden tästä vähitellen eteenpäin. Kiitos paljon!”

Rukouksia:

– Kiitos, Jeesus, armostasi, joka riittää jokaiselle. Suo, että se otettaisiin vastaan myös Japanissa.

– Pyydetään apua kaikille niille, jotka kokevat kovia paineita koulussa, työssä tai ihmissuhteissa. Auta kristillisiä seurakuntia lähestymään niitä japanilaisia, jotka ovat eristäytyneet kotiinsa. Johdata kotiinsa sulkeutuneita löytämään tie takaisin ihmisten seuraan ja Luojansa ja seurakunnan yhteyteen.