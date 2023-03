On aika kerääntyä kirkkoon

Anna ja Taisto Sokan lähettikirje 1/2023

Vuosi on kulunut

Hyvää uutta vuotta Ugandasta! Olemme asuneet täällä pian vuoden, ja asuinpaikkamme Gulu tuntuu meistä jo täysin kodilta. Vuodenkierron olemme oppineet hahmottamaan eri tavalla, emme enää vuodenaikojen vaihtelun kautta niin kuin Suomessa. Kun saavuimme Ugandaan viime vuonna kärvistelimme ensin 40 asteen helteissä, kunnes kuljimme kohti sadekautta ja ilmat viilenivät. Nyt saamme nauttia jälleen kuivankauden tuomasta lämpöaallosta. Puut varistavat kuivuneita lehtiään ja ruoho on kauttaaltaan ruskea. Tästä huomaa, että vuosi on kulunut. Kuivallakaudella elämä tuntuu hidastuvan. Päivällä ei näe kenenkään liikkuvan ulkona, sillä aurinko on niin polttava. Aktiivinen aika on aamulla ja aamupäivällä sekä jälleen illalla, kun aurinko laskee. Toisaalta kuivanakautena on aikaa kerääntyä kirkkoon, kun peltotyöt eivät tarvitse huomiota. Tämän olemme huomanneet kiertäessämme pakolaisleireillä, kun ihmisiä on ollut tavallista enemmän paikalla kuuntelemassa, eikä jumalanpalvelusten jälkeen ole ollut kiire kotiin, vaan on ollut aikaa jäädä olemaan.

Joulun ajan tunnelmia

Joulun aikaamme mahtui monenlaisia tunteita laidasta laitaan. Ennen joulua saimme viestin saapua sairaalaan, missä ugandalainen ystävämme oli pienen vauvansa kanssa. Vauva oli kriittisessä tilassa, eikä paljoa ollut tehtävissä. Rukoilimme lapsen puolesta lähettikollegamme Pauli Vanhasen ja hänen vaimonsa Florencen kanssa. Valitettavasti heikossa kunnossa ollut vauva ei selvinnyt, ja keräännyimme illalla surutaloon rukoilemaan, laulamaan ja lohduttamaan perhettä. Hautajaiset järjestettiin parissa päivässä vielä ennen joulupyhiä.

Vaikka joulumme alkoi surullisissa tunnelmissa, mahtui siihen myös paljon juhlaa ja iloista yhdessäoloa. Jouluaattoa vietimme Vanhasten perheen luona, keitimme perinteisen suomalaisen riisipuuron ja lauloimme yhdessä naapurien kanssa joululauluja ja jaoimme lahjoja.

Joulupäivänä suuntasimme Palabekin pakolaisleirille Lamwoon. Lähdimme liikkeelle ennen auringon nousua ja saavuimme takaisin auringon laskiessa. Emme olleet vielä kertaakaan nähneet kirkkoa niin täynnä. Ihmiset istuivat melkein kiinni alttarissa, kun mahdollisimman moni yritti mahtua sisään. Joulupäivän jumalanpalveluksessa juhlittiin myös uusia seurakunnan jäseniä, kun Taisto sai kastaa 24 nuorta ja lasta ja konfirmoida 12 katekismuskoululaista.

Hyvää ja huonoa satoa Länsi-Niilillä

Loppiaisen aikaan matkasimme Länsi-Niilille, Bidibidin ja Morobin pakolaisleireille, missä pidimme koulun loma-aikana nuortenseminaareja. Seuraamme liittyi yhdeksi opettajaksi luterilainen lähettipastori Gulusta. Koulutusviikkomme oli tiivis, ja kilometrejä kuoppaisilla hiekkateillä syntyi rutkasti.

Olimme varautuneet noin 50 osallistujaan seurakuntaa kohti, mutta paikalla oli tuplasti enemmän väkeä. Ruokaa riitti silti kaikille ja joka päivä opetukset venyivät iltaan asti, sillä kysymyksiä ja keskustelua oli paljon.

Alueella on paljon kuivuutta, ja Morobin seurakuntalaiset kertoivat meille kamppailustaan. Pakolaisten saama ruoka-apu oli viimeisen kuukauden ollut hyvin pieni, sillä kuivuus tuhosi satoa monin paikoin, ja ruoka-apua varten on varattu tietyt viljelmät. Heille annettiin vähimmillään kolme kiloa maissia kuukaudessa, mikä on täysin riittämätön ravinnonlähde aikuiselle ihmiselle. Samankaltaista viestiä olemme kuulleet myös muilta leireiltä. Kuivuus on ollut monelle perheelle hyvin vaikeaa.

Pidimme jumalanpalvelukset sekä Morobissa että Bidibidissä. Alueella on tällä hetkellä vakituisesti yksi pastori, sillä toinen pastoreista opiskelee teologiaa Keniassa. Kahdellekin pastorille työalue on laaja ja vastuun kantaminen pakolaisuudessa elävästä seurakunnasta on raskasta, kun vielä itsekin kantaa samaa taakkaa. Äärimmäinen köyhyys ja pitkään jatkunut epävakaa tilanne Etelä-Sudanissa luo toivottomuutta ja passivoittaa ihmisiä. Tulevaisuuden luominen ulkopuolisena vieraassa maassa on hyvin haastavaa mutta toisella puolella painavat pelko levottomuuksista ja traumat sodasta. Moni pohtii, milloin uskaltaisi palata kotiin ja viljelemään omaa maata, vai uskaltaako lainkaan. Lähetteinä olemme pienellä paikalla ja kykenemättömiä tekemään paljoa: voimme vain kuunnella parhaamme mukaan ja kulkea pienen palan matkaa toisten kanssa, kantaa heitä rukouksessa ja tuoda viestiä kaiken voittavasta Rauhan Ruhtinaasta ja toivosta, joka ei perustu tähän elämään.

Rukoillaan rauhaa Etelä-Sudaniin

Tammikuun lopulla pitkään suunniteltu eteläsudanilaisten pastorien koulutusviikko onnistui. Kauimmat osallistujat saapuivat Sudanin Khartumista asti. Kiitimme Jumalaa, että kaikki pääsivät perille turvallisesti, vaikka matka tietä pitkin oli pitkä. Saimme myös vastaanottaa Suomesta pastori Jari Rankisen, jolla oli päävastuu opetuksista.

Viikon aikana kävimme Jarin johdolla läpi Kirjeen galatalaisille ja opimme lain ja evankeliumin eroista. Koulutusviikko sisälsi myös käytännönopetusta, joka oli meidän vastuullamme: johtamista, sielunhoitoa ja avioliitto-opetusta.

Oli tärkeää myös saada kuulla ja jakaa eri puolilta Etelä-Sudania ja Sudania tulleiden pastoreiden kanssa, millainen tilanne on ja on ollut eri puolilla maata. Hymyjen ja naurun sekaan mahtui paljon raskaita ja vaikeita asioita. Surua itsensä, perheensä ja oman maansa puolesta. Surua kirkon ja menetettyjen ihmishenkien puolesta. Surua siitä, että heimot sotivat toisiaan vastaan eivätkä tahdo yhdessä rakentaa parempaa yhteiskuntaa, missä lasten on hyvä kasvaa ja käydä koulua.

Jaoimme yhdessä pastorien kanssa ajatuksen rukoushaasteesta paaston aikana, joka alkaa tuhkakeskiviikosta ja päättyy pääsiäissunnuntaihin. Näimme kaikki tärkeäksi, että liittäisimme kädet yhteen tänä aikana ja rukoilisimme rauhaa Etelä-Sudaniin. Haluamme jakaa tämän rukouspyynnön myös teidän tukijoidemme kanssa. Rukous voi saada paljon aikaan. Rukoillaan rauhaa Etelä-Sudaniin, että ihmiset voisivat vihdoinkin palata kotiin.

Rukoile kanssamme:

-Rauhaa Etelä-Sudaniin

– Ruuan riittävyys kuivanakautena ja

maanviljelys tulevana sadekautena

– Lapsen menettänyt ystäväperheemme

– Teologisen koulutustyön organisointi

– Pauli Vanhasen tekemä työ ja hänen perheensä

– Yhteistyökirkkomme ja sen työntekijät

