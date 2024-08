Onko unelmia? Ovatko ne välttämättömiä?

Credo-ohjelman kuulumisia

heinäkuu/2024

Meillä on kaikilla jonkinlaisia sisään rakennettuja odotuksia tai oletuksia siitä, miten oma elämä voisi mennä. Jotkut kutsuvat niitä unelmiksi.

Kenian kansan toiveet

Keniassa odotettiin uuden valitun presidentin johdattelevan kansakuntaa uuteen, parempaan huomiseen. Jotkut jopa uskalsivat toivoa työtä ja toimeentuloa. Edellisessä kirjeessä kerroin, kuinka karun viestin presidentti puheessaan valmistuneille opiskelijoille välitti: etsi tai luo itse itsellesi työpaikka, valtiolla ei ole sinulle sitä tarjota.

Kenian kiristynyt verotus ja taloustilanne on saanut kansalaiset hakeutumaan kaduille osoittamaan mieltä, ja tämä on näkynyt mediassa Suomessa asti. Tällä hetkellä kuitenkin maassa on rauhallista ja turvallista.

Seuraan hyvin läheltä erään nuoren kenialaisperheen ponnistelua toimeentulonsa turvaamiseksi. Molemmat tekevät itsenäistä yrittäjän työtä, toinen musiikki- ja videointialalla ja toinen terveystuotteiden verkostomarkkinoinnin parissa. Leipä on lujassa. Kaikki ponnistelut saattavat kaatua siihen, että töistä palatessa sinut ryöstetään, puhelin ja rahat viedään. Puhelin on työväline, jota ilman mistään ei tule mitään, kuten ei tahdo meillä Suomessakaan tulla.

Nuoria toiveita

Entäpä nämä maasaitytöt, jotka ovat päättäneet tavoitella erilaista tulevaisuutta kuin perinteisesti maasaiyhteisössä on ollut tapana? Onko heillä unelmia? Edellisen kerran haastatellessani heitä moni esitti tulevaisuuden toiveikseen lääkärin tai lentäjän ammatin. Ne ovat kyllä realistisia tavoitteita, jotka jäävät silti monille vain unelmiksi. Koulunkäynti kun on myös Keniassa pääasiassa kovaa työtä ja vaatii keskittymistä ja ponnistelua. Keskittyminen on monella nykyään helpottunut Sinun ansioistasi, kun koulumaksujen takia ei tarvitse stressata. Ei tarvitse myöskään stressata sitä, että milloin tahansa perheen päätöksentekijä saattaa pyörtää päätöksensä antaa tyttären käydä koulua. Arvaamaton ja epävarma tulevaisuus syö opiskelijan motivaatiota ja oppimiskykyä, kun matto saatetaan vetää jalkojen alta juuri, kun olet ryhtynyt uskomaan oman tulevaisuutesi suhteen jotain parempaa.

Haastatteluissa tuli ilmi myös yllättäviä tulevaisuuden haaveita. ”Haluan olla hyvä ihminen. Toivon, että minusta tulee kunnollinen aikuinen.” Mitkä unelmat ovat ulkoa ohjelmoituja ja mitkä tyttöjen aivan omia toiveita? Sitä lienee vaikea selvittää. Arvostan kuitenkin tuota yllättävää tulevaisuudenunelmaa ”haluan olla hyvä ihminen”, sillä siihen meillä kaikilla lienee Jumalan armon avulla jonkinlaisia mahdollisuuksia.

Kouluvuosi puolivälissä

Tammikuussa alkanut kouluvuosi on hyvässä käynnissä. Pääsiäisen aikoihin sijoittunut loma on jo pidetty. Elokuussa koittaa seuraava loma. Kaikki tytöt ovat koulussa joko peruskoulussa, lukiossa tai opistotasolla. Susanin heinäkuun raportin mukaan tytöt ovat olleet terveinä eikä ongelmia ole ollut. Ainoastaan yhdellä tytöllä on ollut vastoinkäymisiä, sillä hänen huoltajanaan toiminut isoäiti on kuollut ja nyt tytölle etsitään toista huoltajaa. Credon paikallistoimikunta Keniassa keskustelee asiasta parhaillaan. Rukoilethan, että tällainen luotettava ja turvallinen ihminen löytyisi tytölle, varsinkin loma-aikojen ajaksi ja turvaksi.

Sateet ovat ohi ja Transmaran alueella, jossa Susan elää, luonto ja viljelykset ovat vihreinä ja kukoistavat. Meneillään on kuitenkin kylmä ja kuiva kausi. Kylmä kausi tarkoittaa samaa kuin Suomen kesä; päivisin +20-24 ja öisin +15. Toppatakki on siis tarpeen päivisinkin.

Toimiva johtokunta

Credon sisäinen rakenne on muuttumassa sikäli, että johtokunnan jäsenistä yksi vaihtuu. Uusi jäsen on Deborah Nabebek, joka on ollut Credon koulutettavana peruskoulusta alkaen. Häntä tuki alkujaan Kenya-Finns-niminen järjestö, joka on suomalaisia yhteen kokoava hyväntekeväisyysyhdistys Nairobissa. Nyt Deborah on kahden lapsen naimisissa oleva nuori äiti ja haluaa jatkaa Credon työssä avustajana. Mielestäni tämä osoittaa hienoa asennetta antaa hankkeelle oma työpanos nyt, kun itse on aikoinaan saanut hankkeelta niin paljon.

Johtokunnan jäsenille on annettu vastuualueita, joita heidän tulee hoitaa. Tämä auttaa kenttätyössä, kun jokainen voi omalla lähialueellaan vastata tyttöjen ongelmiin tai hoitaa tilanteita, jota väistämättä aina syntyy. Vastuun jako siis toisaalta helpottaa työtä ja toisaalta edellyttää myös Susanilta yhä enemmän koordinointia.

Pitkät välimatkat koulujen välillä ovat olleet hankalia ja matkustaminen paikan päälle ongelmien selvittämiseksi on saattanut vaatia päiviä. Nyt toivomme, että vastaaminen kriiseihin nopeutuu ja helpottuu.

Tällä hetkellä Credo profiloituu Kenian ev. lut. kirkossa tyttöjen oikeuksia ajavana hankkeena, jonka tavoitteena on edistää oikeutta elää vapaana väkivallasta ja syrjinnästä. Hanke edistää koulutusta, terveyttä ja arvokasta elämää. Paikalliset viranomaiset tunnustavat Credo-hankkeen ja sen johtajuuden. Tämä edistää merkittävästi ev.lut.kirkon asemaa tyttöjen oikeuksien puolustajana. Kirkon rooli hankkeessa on tarjota ohjausta ja neuvontaa kentällä ilmenevissä haasteissa.

Mikään ei ole mahdollista….

…ilman Sinua ja Jumalan siunausta. Olet erittäin merkittävässä asemassa tukiessasi maasaityttöjä Keniassa. Credo-hanke toimii tällä hetkellä Sleyn kautta saatavan rahoituksen varassa ja olemme todella kiitollisia, että olet edelleenkin mukana. Siunausta Sinun elämääsi ja erityisesti kesääsi!

Rukousaiheita:

Kiitetään kaikista tukijoista, jotka mahdollistavat Credon tekemän työn

Kaikki Credo-ohjelman tukemat nuoret ja heidän perheensä

Elokuun loma kouluista

Nuorten tulevaisuuden unelmat

Kenialaisten taloudellinen tilanne

Credon johtokunta

Kiitos rukouksistasi!

Lämpimin terveisin,

Reija

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2024/08/credo-kirje-heinakuu-2024