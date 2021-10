Opintiellä

Aloitin koulunkäynnin Matongon pienessä kylässä Länsi-Keniassa. Vanhempani tekivät päätöksen lähteä lähetystyöhön Keniaan hieman ennen kuin olin saavuttamassa kouluikäni. Minä, sisarukseni sekä muutama muu suomalainen oppilas pääsimme Kyllikki Talviojan pätevään opetukseen. Olimme kaikki eri luokka-asteilla, joten erityisen taitavasti Kyllikki päiväohjelmaa pyöritti. Edelleen yli 40 vuoden jälkeen muistan mielenkiintoisia oppihetkiä, paljon oppimiani lauluja ja erilaisten esitysten vuorosanoja. Olen kiitollinen Kyllikille, joka innokkuudellaan ja innovatiivisuudellaan vaikutti siihen, että oppiminen on aina ollut minulle erittäin mielekästä.

Aikuisvuosinani olen seurannut rakkaiden tyttärieni koulu- ja opiskelutietä. Heille, kuten muille suomalaisille lapsille, koulunkäynti on ollut itsestäänselvä mahdollisuus ja oikeus, suorastaan velvollisuus. Molempien tyttäriemme kohdalla me vanhemmat vastaanotimme “Lapsenne on tullut oppivelvolliseksi”-kirjeen. Nuoremman kohdalla jouduimmekin lähettämään selvityksen, miksi lapsi ei ilmoittaudu ja osallistu oman alueensa kouluun Helsingissä. Hänen opintiensä kun oli jo lähtenyt käyntiin lähetyskentällä Sambiassa.

Valitettavasti kaikkialla maailmassa ei lapsilla tällaista oikeutta ja velvollisuutta ole. Monet lapset täällä Keniassakaan eivät pääse kouluun. Esimerkiksi vanhempien kouluttamattomuus, köyhyys ja heimokulttuuri vaikuttavat. Sley on tukemassa yhteistyökirkkomme ELCK.n kanssa lasten koulutusta orpo-ohjelman, kehitysvammaiskoulun, Matongon opettajien koulutuslaitoksen sekä Credo-ohjelman kautta. Orpo-ohjelmassa tuetaan lasten koulutusta ja nuorten opintoja. Kisumun kehitysvammaiskoulu antaa koulumahdollisuuden erityistarpeessa oleville lapsille ja nuorille. Opettajien koulutuslaitoksesta valmistuu kristittyjä opettajia peruskouluihin. Credo-ohjelma ennaltaehkäisee pienten tyttöjen ympärileikkausta ja lapsiavioliittoja antamalla tytöille mahdollisuuden koulutukseen.

Parasta näissä kaikissa työmuodoissa kuitenkin on, että saamme ohjata lapsia, nuoria ja tulevia opettajia Taivaan tielle. Saamme kertoa heille rakastavasta Taivaan Isästämme, ja siitä mitä Jeesus on puolestamme tehnyt ristillä. Sillä opintiellä saamme itsekin päivittäin kulkea. Jumalan Sanassa riittää ammennettavaa ja uutta opittavaa jokaiselle päivälle.

Muistan edelleen Kyllikki-opettajan äänen lukemassa Raamattua, joka tuolloin nauhoitettiin kasetillekin: “Onhan kirjoitettu: ”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.” Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? – Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.” Room. 10:13-15, 17

Näiden Raamatun sanojen rohkaisemana saamme luottaen jatkaa opintiellämme eteenpäin toinen toistamme tukien.