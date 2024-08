Oppilaasta opettajaksi

Kirjeitä Heikkilöiltä 8/2024

29.8.2024

Koulutustukiprojektin alumni

Moi lukija! Mitä sinulle kuuluu?

Tässä kuvassa (alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2024/08/heikkiloiden-lahettikirje-elokuu-2024 ) on Komakech. Hän on yksi yhteistyökirkkomme koulutukiprojektista valmistuneista nuorista. Komakech oli mukana koulutukiprojektissa vuodesta 2018 alkaen. Hän valmistui vuonna 2023 ja toimii nyt opettajana pienessä koulussa Bweyalessa. Tässä koulussa opiskelee 15 orvoksi jäänyttä eteläsudanilaista pakolaista ja matematiikan ja uskonnon opettamisen lisäksi Komakech tukee yhtä näistä lapsista koulumaksuissa. “Sain tukea silloin, kun itse tarvitsin sitä. Nyt on minun vuoroni auttaa.”

Komakechin kertomus on rohkaiseva ja esimerkkinä myös meille! Hän sai tukea silloin, kun tarvitsi sitä ja mahdollisuuden opiskella. Nyt hänellä on työpaikka ja vaikka tulot eivät olekaan suuret, on hänellä vuorostaan mahdollisuus tukea sitä tarvitsevaa lasta.<3

Evankeliumiyhdistyksen avulla yhteistyökirkkomme tukee pakolaislasten ja – nuorten koulunkäyntiä täällä Ugandassa. Koulutukiprojektissa on tällä hetkellä yhteensä 47 nuorta. Heitä on mukana kaikilta neljältä pakolaisleiriltä, joilla kirkko täällä Ugandan puolella toimii.

Nuoret ovat erilaisista syistä pakolaistenkin joukossa erityisen haavoittuvassa asemassa (mm. vanhempansa menettäneitä) ja ilman tukea heillä ei olisi varaa maksaa koulumaksuja tai hankkia tarvittavia kouluvälineitä. Iloitsemme suuresti, että yhteistyökirkkomme haluaa tukea näiden nuorten koulunkäyntiä!

Koulutus luo turvaa ja tasa-arvoa

Viime kirjeessä kirjoitimme siitä, kuinka niin Etelä-Sudanin kuin Sudanin väkiluvusta 2/3 on nuoria ja kuinka näillä nuorilla on tulevaisuudessaan edessä vaativa työ kotimaidensa jälleenrakentamisessa ja rauhantyössä.

Monessa mielessä koulutus luo mahdollisuuksia toimivaan ja tasa-arvoiseen yhteiskuntaan, jossa jokaisella yhteiskunnan jäsenellä on turvallista elää ja mahdollisuus vaikuttaa elämänsä suuntaan.

Lasten ja nuorten elämä pakolaisena ei ole millään tavalla helppoa, mutta ainakin täällä Ugandassa heillä on mahdollisuus elää ympäristössä, jossa voivat käydä koulua, jos varat koulumaksuihin järjestyvät. Kun tuet työtämme taloudellisesti (esim. kuukausilahjoittajana!), myös sinä osallistut nuorten koulun käynnin mahdollistamiseen! Suuri kiitos, että olet mukana kantamassa heidän tulevaisuuttaan niin rukouksin kuin taloudellisestikin.

Meille Suomesta kotoisin oleville koulumaksut ja pitkät tarvikelistat kouluun tuotavista tavaroista ovat vieras asia. Täällä oppilaat eivät saa kirjoja, kyniä yms. koululta, vaan kaikki on ostettava itse. Tarvikelistoilta löytyy monenlaisia asioita kirjoista ja kynistä joskus jopa sementtiin ja maaliin luokkahuoneiden kunnostamiseksi. Nämä ovat oppilaille pakollisia maksuja ja perheet näkevät kovasti vaivaa löytääkseen varat.

Vuodessa on kolme lukukautta ja lukukausimaksut vaihtelevat kympeistä noin sataan euroon. Pienikin summa saa paljon aikaan, vaikka tarve kokonaisuudessaan on suuri! Voit halutessasi tukea koulutukiprojektia myös suoraan osoitteessa: http://www.sley.fi/lahjoita valitsemalla valikosta “Ugandan pakolaistyön koulutuki”.

Opintojen ja työn yhdistäminen

Lauri on koulutukseltaan sosionomi ja lisäksi teologian kandi. Ennen Ugandaan muuttoa hän sai maisteriopinnoistaan mm. gradun valmiiksi, mutta vielä joitain kursseja on jäänyt suoritettavaksi täältä etänä. Onneksi se on ollut mahdollista! Elokuuhun osui myös yksi intensiivikurssi, joka vei Laurin Zoomin äärelle monena päivänä.

Lauantaina lähdemme reiluksi viikoksi Länsi-Niilille, nuorten loma-aika on vihdoin täällä! Olemme odottaneet tätä tulevaa matkaa tosi innolla ja kiva, että se vihdoin koittaa.

Ihania viimeisiä kesäpäiviä ja siunausta Suomessa alkavaan syksyyn!

Lämpimin terkuin

Paula ja Lauri