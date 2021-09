Optimisti Rautaveden rannalta

Matti Rusama aloittaa marraskuussa Karkun evankelisen opiston rehtorina. Rusama harrastaa maratoneja ja musiikkia. Tyttärilleen hän on antanut yhden elämänohjeen: tärkeintä on pysyä liikkeessä ja mennä eteenpäin, vaikka vähän pelottaisikin.

Matti Rusama, joka on toiminut seitsemän vuotta Karkun evankelisen opiston vararehtorina, valittiin heinäkuussa opiston uudeksi rehtoriksi. Rusama asuu Sastamalassa sairaanhoitajana työskentelevän Mari-vaimonsa kanssa. Kolmesta lapsesta kotona on enää nuorin.

Rusamasta ei pitänyt tulla teologi: lukion jälkeen hän aloitti Helsingissä limnologian eli järvitutkimuksen opinnot. Opintojen ensimmäisenä vuonna Rusama kuitenkin ymmärsi, ettei hän haluaisi tutkijaksi. Hän haki teologiseen. Kokemäenjoen vesistön varrelle ja Rautaveden rannalle Rusama sitten päätyi, mutta teologina eikä järvitutkijana.

Hän tunnustaa nuorena ajatelleensa, että voisi tehdä hengellistä työtä, mutta ei Sleyssä.

–Koin alemmuutta Sleyn työntekijöiden rinnalla; he tuntuivat korkeatasoisemmilta kuin minä.

Rusama huomasi nopeasti, että saattoi olla Sleyn töissä omana itsenään.

–Raamattukurssin käyneiltä tulee aina se palaute, että on hyvä, että opettajat ovat keskenään erilaisia. Minulle on kehittynyt oma tyyli opettaa.

Pari vuotta sitten Rusama vihittiin Inkerin kirkon pappisdiakoniksi.

”Minä olen huono ja Jeesus on hyvä”

Matti Rusaman tyttäret ovat saaneet isältään yhden elämänohjeen: on tärkeää pysyä liikkeessä. Liikkeessä pysymisellä Rusama ei tarkoita päämäärätöntä hosumista eikä asennetta, jossa hengellisellä suunnalla ei ole väliä.

–Suunta on Jumalaa kohti. Mutta nuorten kohdalla olen huolissani siitä, että he lamaantuvat ja jäävät pelkoihin kiinni.

Karkun evankelisen opiston tulevan rehtorin oma teologia on tässä: ”Jeesus Kristus Daavidin Poika, armahda minua syntistä.”

Miksi?

–Tämä Raamatun kohta puhuttelee minua. Hengellisesti en luota itseeni ollenkaan. Minä olen huono ja Jeesus on hyvä. Olen kompuroija, joka tarvitsee armahdusta ja syntien anteeksiantamusta. Kukaan ei pääse taivaaseen omilla teoillaan. Toivo on ainoastaan siinä, että Jeesus on armollinen. Tämä on minulle rakas ajatus, Matti Rusama vastaa.

Hän on optimisti.

–Ajattelen aina, että kaikki kääntyy parhain päin. En kovin paljon murehdi esimerkiksi omaa tai läheisten terveyttä ja pelkää niiden puolesta. Ajoittain työssä voi tulla sellainen tunne, että kaikki romahtaa. Mutta muistan, miten rovasti Eero Palola rohkaisi kerran Sleyn työntekijäpäivillä: ”Lopulta meidän käy hyvin.” Vaikka juuri nyt menisi tosi huonosti, lopulta käy kuitenkin hyvin.

Karkun evankelisella opistolla on menossa 104. toimintavuosi.

Matti Rusama ajattelee, että opiston sielu on siinä, että se on kristillinen opisto, jonka tunnus on ”Meillä on lunastus”.

–Moni sanoo, että kun he tulevat opistolle, heihin laskeutuu rauha. Se on hengellinen kokemus, ja jotain selittämätöntä siinä on.