Pääsiäinen on vastaus kiellettyihin kysymyksiin

Pääsiäisen sanoma ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Kristuksesta on maailman suurin uutinen. Jumala, joka maksaa jokaisen ihmisten synnit oman poikansa verellä, on entiselle muslimille vastaus kysymyksiin, joita ei ole saanut esittää.

Eräs afgaaniseurakuntalainen kertoi pastori, lähetyssaarnaaja ja islam-tuntija Timo Keskitalolle kysyneensä lapsena koraanikoulussa, onko olemassa joku, joka voisi maksaa hänen syntinsä.

Opettaja oli vastannut, ettei sellaista ole, vaan kysyjän täytyy maksaa ne itse.

–Lapsi meni lohduttomana kotiin ja itki asiaa äidilleen. Jo pienenä hän ymmärsi, ettei voi itse sovittaa syntejään.

Koraanin suura 4:157-158 puhuu Jeesuksesta: ”ja sanoivat: ”Me tapoimme Messiaan, Jeesuksen, Marian pojan, Jumalan lähettilään” – mutta eivät he ristiinnaulinneet häntä. Heistä vain näytti siltä. Ne, jotka kiistelevät Jeesuksesta, eivät tiedä varmasti, eikä heillä ole tietoa hänestä, vaan he vain arvailevat. Eivät he häntä tappaneet, vaan Jumala korotti hänet luokseen.”

Vaikka Jeesusta kunnioitetaan islamissa merkittävänä profeettana, hänen jumalallinen luontonsa, sovituskuolemansa ja ylösnousemuksensa – kristinuskon keskeiset opinkappaleet – ovat muslimille loukkaus.

–Ajatus, että Jeesus on otettu Jumalan tykö, on olemassa islamissa. Mutta se, että sitä edeltää kuoleman ja sielunvihollisen voittaminen, on uutinen, sanoo Timo Keskitalo.

Islamilaisesta perimätiedosta löytyy tarinoita, joiden mukaan Jeesuksen sijaan ristiinnaulittiin joku toinen, esimerkiksi Juudas, joka alkoi yhtäkkiä näyttää aivan Jeesukselta. Paha saa palkkansa.

–Sijaissovitusta on todella vaikea ymmärtää ja hyväksyä, sillä se pohjautuu aivan toisenlaiseen jumalakuvaan, Timo Keskitalo selittää.

–Islamissa Jumala on ennen kaikkea kaikkivaltias ja kaiken oikeuden yläpuolella. Hänen ei tarvitse olla oikeudenmukainen. Hän voi antaa anteeksi ilman, että se maksaisi mitään.

–Muslimin voi olla vaikea ymmärtää, että Raamatun mukaan Jumala on rakkaus ja vanhurskaus ja hän toimii oman luontonsa mukaisesti. Kristinuskossa vanhurskauden ja rakkauden vaatimus ei ole Jumalan yläpuolella eikä se sido Jumalaa, vaan se lähtee Jumalasta itsestään. Synnit täytyy sovittaa, koska Jumala on oikeudenmukainen.

Islam ei lupaa yhteyttä Jumalaan

Moni muslimi kamppailee lapsesta lähtien uskonkysymysten kanssa. Islamissa ”miksi”-kysymykset eivät kuitenkaan ole sallittuja.

–Moni on kertonut kysyneensä lapsena koraanikoulussa miksi-kysymyksiä tyhmyyksissään. Useimmat ovat saaneet fyysisen rangaistuksen. On huudettu, että ”Älä kysy miksi, se vain on näin”, Keskitalo kuvaa.

Kysymykset kuitenkin jäävät, vaikka niiden esittäminen olisi kielletty.

–Monet Koraanin profeettoihin liittyvät tapahtumat ovat irrallista informaatiota. Mitä tarkoittaa, että Jeesus on otettu taivaaseen ja on Jumalan luona? Ei sillä ole mitään henkilökohtaista merkitystä kenellekään ihmiselle.

Pääsiäinen on odotettu uutinen ja vastaus kiellettyihin kysymyksiin.

–Jokainen ihminen kaipaa yhteyttä Jumalaan, mutta islam ei lupaa tällaista yhteyttä. Jumala ei ole Koraanin mukaan edes paratiisissa. Mutta kun ihminen kuulee, että Jeesus kuollut minun tähteni, voittanut kuoleman minun tähteni, astuu taivaaseen minun tähteni, silloin vasta alkaa valjeta, mikä tämän merkitys on. Palaset loksahtavat paikoilleen. Jeesus on Jumalan luona, ”että tekin olisitte siellä, missä minä olen”. Jeesus on tie Jumalan yhteyteen.

Pelastushistoriaa tunti tunnilta

Uudelle kristitylle pääsisäisajan pelastushistoriallisten tapahtumien seuraaminen on kiehtovaa.

–Maahanmuuttajaseurakunnissa eletään paastonajan tapahtumia läpi sunnuntai sunnuntailta, ja mitä lähemmäs ristin tapahtumia mennään, tunti tunnilta. Se konkretisoi, että on kyse historiasta, joka ajoittuu kalenteriin, Timo Keskitalo kuvaa.

Tämä on muslimitaustaiselle uutta, koska islamissa pelastus ei ankkuroidu elettyyn historiaan.

Muslimienemmistöissä maissa elävät kristinuskoon kääntyneet entiset muslimit elävät vainon alla. Perinteiset seurakunnat eivät uskalla ottaa riskiä toivottaa heidät tervetulleiksi keskuuteensa, eivätkä nämä siksi pääse omaksumaan kristillisiä perinteitä.

–Uudet kristityt jäävät kotiryhmiin, joissa ei ole perinteitä. Ja jos puhutaan esimerkiksi Afganistanin kaltaisista maista, joissa ei ole perinteisiä kirkkoja lainkaan, eivät pääsiäis- tai muutkaan juhlaperinteet siirry eteenpäin.

Miten paastota, kun ei ole pakko?

Muslimille ramadan-paasto on vaatimus, jota jokaisen tulee noudattaa. Islamista kristinuskoon kääntyneet ovat usein kysyneet Timo Keskitalolta, miten kristityn kuuluisi paastota ennen pääsiäistä.

–Moni pohtii, miten paastota, kun se ei ole enää pakollista, Keskitalo kertoo.

Muslimimaissa elävät kristityksi kääntyneet joutuvat edelleen paastoamaan ramadanin aikaan. Tänä vuonna se osuu osittain samaan aikaan pääsiäispaaston kanssa. Islamin mukaan paastota täytyy vain valoisaan aikaan, mutta Timo Keskitalo on neuvonut näitä kristittyjä paastoamaan välillä 24 tuntia vuorokaudessa.

–Olen sanonut, että koittakaa paastota niin, että yöaikaan juotte jotain, mutta ette syö edes silloin, kun se islamin mukaan olisi sallittua.

–Monet ovat ottaneet tämän innostavana haasteena. Se auttaa heitä ymmärtämään, että kristinuskon ei ole tarkoitus olla ”helpompi” uskonto, vaan kristillisen paaston on tarkoitus haastaa meitä ramadania totaalisemmin ja syvällisemmin

Pääsiäisilo tarttuu

Helsingin Luther-kirkon kansainvälisen seurakunnan pastori Richard Ondicho on saanut todistaa monen uuden kristityn ensiaskelia, sillä seurakunnassa käy paljon muslimista kristityksi kääntyneitä.

Seurakunnan juhlaperinteet ovat tärkeitä ihmisille, joilla ei ole perinteitä omasta takaa eikä perhettä, jonka kanssa juhlia. Pääsiäispäivän ateria jumalanpalveluksen jälkeen venähtääkin helposti iltaan saakka.

Pääsiäisviikolla kirkolla on useita erilaisia tilaisuuksia, jolloin käydään läpi pelastushistoriaa. Pitkäperjantai on suuri juhla, englanninkielisen nimensä mukaisesti Good Friday, hyvä perjantai. Sen merkitys vasta pelastuksen, uskon ja vapauden löytäneelle voi olla järisyttävä.

–Katsoimme ristiinnaulitsemisesta kertovan elokuvan The Passion of the Christ, joka oli monelle vaikuttava kokemus. He ymmärsivät sitä katsoessaan, että Jeesus ristiinnaulittiin juuri heidän vuokseen.

Islamista kääntyneet ihmettelevät anteeksiantamuksen sanomaa.

–He sanovat, että islamissa ei anneta anteeksi, islamissa kostetaan, Richard Ondicho kertoo.

Uusien kristittyjen pääsiäisilo on niin suurta, että se auttaa pastoriakin jaksamaan työssään.

–Kun näen ilon seurakuntalaisissani, ajattelen, että wau, tällaista saan olla todistamassa, Richard Ondicho kuvaa.