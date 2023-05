Pääsiäistervehdys Hampurista!

Siiri ja Marko Turusen lähettikirje 2/2023

Auroran ensimmäinen ulkomaanmatka

Maaliskuun puolivälissä siirryimme pitkän kotimaanjakson jälkeen takaisin Hampuriin. Ennen lähtöä ehdimme vielä kokea noroviruksen, mutta onneksi lähtöpäivään mennessä kaikki olivat terveinä ja saatoimme hyvillä mielin nousta Vuosaaren satamasta lähtevään laivaan. Meitä vähän jännitti, miten matka pienen ihmisen kanssa sujuu, mutta kaikki meni hyvin ja buffetravintolassa tarjoilijat ihastelivat laivan nuorinta matkustajaa.

Perillä Hampurissa meitä odotti iloinen joukko saksalaisia ja persialaisia ystäviä. ”Olemme kaivanneet teitä paljon”, eräs persialainen seurakuntalainen sanoi: ”Nyt vihdoin voimme taas saada raamattuopetusta niin, että ymmärrämme.” Jälleen kerran meille tuli selväksi, miten tärkeää on kuulla evankeliumi omalla äidinkielellä.



Pastorin työtä: messu, opetus – ja oikeusistunnot Ensimmäinen kuukausi Hampurissa on ollut aika vauhdikas. Persiankieliset messut jatkuvat ja minulla on seitsemän kasteoppilasta, joiden kaste on suunnitteilla helluntaiksi. Tämän lisäksi olen osallistunut todistajan roolissa jo kolmeen oikeusistuntoon, joissa on käsitelty seurakuntalaisten kääntymistä kristityiksi. Kun Saksan maahanmuuttoviranomainen hylkää hakijan turvapaikka-anomuksen, koska ei pidä kristityksi kääntymistä aitona, joutuu henkilö vetoamaan tuomioistuimeen asian ratkaisemiseksi. Prosessi on pitkä ja voi kestää vuosia, joten nyt vähitellen monet minun pari vuotta sitten kastamat ihmiset todistavat uskostaan maallisen tuomarin edessä. Yhtä oikeusistuntoa varten matkustin Berliiniin, sillä tapaus oli meille erittäin tärkeä: 19-vuotias kummityttömme Bahar oli odottanut tapauksensa käsittelyä jo reilut kolme vuotta, ja Jumalalle kiitos, vihdoin koitti vapauden päivä ja piinaava odotus sai onnellisen lopun: hänelle myönnettiin turvapaikka Saksassa. Oikeus katsoi, että koska hän oli kääntynyt muslimista kristityksi, ja koska hän eli uskoaan todeksi käymällä messussa ja nuortenillassa ja toimimalla isosena seurakunnan leireillä, hän joutuisi kotimaassaan todennäköisesti vainon kohteeksi. Kun hän sitten tuli tapansa mukaan pääsiäisenä meidän luo vierailulle Hampuriin, saimme juhlia Kristuksen ylösnousemuksen lisäksi myös valoisia tulevaisuudennäkymiä, kun nuori voi elää nyt tavallisen nuoren elämää, ilman karkotuksen pelkoa. Ja ulkomaanmatkakin on jo suunnitteilla, kunhan hän saa YK-passin: Suomeen tietysti!



”Spontaani” kaste ja matka Wolfsburgiin

Lähetystyössä täytyy kyetä olemaan spontaani ja joustava. Amerikkalainen lähettikollegamme sairastui juuri ennen pääsiäisen jumalanpalvelusta. Etukäteen olimme sopineet työnjaosta: Minä toimittaisin liturgian ja hän saarnaisi ja kastaisi viisi ihmistä, joita hän oli opettanut usean kuukauden ajan kastekurssilla. Kun sunnuntaiaamuna sain viestillä valokuvan positiivisesta koronatestistä, vaadittiin sitä joustavuutta: päädyin ”spontaanisti” kastamaan koko porukan kollegani sijaisena ja pidin hänen kirjoittamansa saarnan. Messun jälkeen nautimme herkullista persialaista lounasta seurakuntasalissa ja näimme kuvia Pyhästä Maasta, kun työtoverini Pasi Palmu piti mielenkiintoisen opetuksen Jeesuksen elämän loppuvaiheista. Monet persialaiset eivät koskaan olleet nähneet tapahtumapaikkojen kuvia ja saimme paljon kiitosta tästä esitelmästä.

Pääsiäismaanantaina jatkoimme Pasin kanssa matkasaarnaajan työtä: Alun perinkin olimme suunnitelleet matkaa Wolfsburgiin, jossa on pieni persialainen seurakunta. Mutta sen sijaan, että olisimme vain vieraina tutustumassa, pääsimme hommiin: minä toimitin paikallisen maallikkosaarnaajan, veli Amirin, kanssa messun ja Pasi piti messun jälkeen raamattutunnin. Ennen paluuta Hampuriin ehdimme vielä käydä ihmettelemässä Volkswagenin valtavaa tehdasaluetta, josta Wolfsburg on kuuluisa. Takaisintulomatkalla seisoimme luonnollisesti ruuhkassa autobaanalla.



Sinun tukesi on tärkeää!

Vielä lopuksi pari sanaa taloudesta. Kun vertaa työmme tänä vuonna saamaa kannatusta viime vuoden vastaavaan, käy ilmi, että summasta puutuu vielä jonkin verran. Vetoankin nyt sinuun, arvoisa työmme ystävä: Jos pidät täällä tekemäämme työtä tärkeänä, mitä jos korottaisit säännöllistä lahjasummaasi muutamalla eurolla? Tai jos et ole vielä mukana kuukausilahjoittajana, pyydän sinua harkitsemaan, jos voisit tukea työtä persialaisten parissa vaikkapa kymmenellä eurolla kuukaudessa.

Sleyn talouteen vaikuttaa myös Espoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston valitettava päätös sulkea Sley yhdessä useiden muiden lähetysjärjestöjen kanssa ulos lähetysmäärärahojen piiristä. Vuonna 2022 Sleyn lähetystyö sai Espoosta tukea lähetysmäärärahoina 92 760,34 euroa. Tämä summa jää nyt kokonaan pois. Siksi vetoan sinuun: Muutetaan Espoon päätöksen aiheuttama miinus plussaksi! Eli nostetaan vapaaehtoinen kannatus niin, että päästään yllä mainittuun summaan ja sen yli. Jumala lahjasi siunatkoon.

Kiitos, kun rukoilet kanssamme!

• Kiitämme terveydestä, hyvin sujuneesta matkasta lähetyskentälle ja vauhdikkaasti ja iloisesti alkaneesta työstä Hampurissa.

• Kiitämme, että monet tutut odottivat meidän tuloamme täällä ja ovat edelleen innokkaasti mukana seurakunnan elämässä.

• Monilla persialaisilla seurakuntalaisilla on ongelmia terveyden tai mielenterveyden kanssa. Rukoilemme heille apua ja terveyttä.

• Rukoilemme uusien kastekurssilaisten puolesta.

• Wolfsburgin pienen persialaisen seurakunnan, veli Amirin ja hänen vaimonsa puolesta.

• Niiden puolesta, jotka syystä tai toisesta eivät enää tule seurakunnan tilaisuuksiin.

• Kiitämme työtoveristamme Pasi Palmusta ja rukoilemme hänelle sopeutumista Saksaan ja apua persian kielen opiskeluun.