Pääsiäisterveiset!

Heikkilöiden lähettikirje 3/2024

30.3.2024

Arkisia kuulumisia Gulusta

Heippa taas kaikille täältä Gulusta! Mitä kuuluu? Toivottavasti pääsiäisen aika on sujunut hyvin ja olet ehtinyt myös hengähtää. 🙂 Joko Suomessa on kevät?

Meille kuuluu hyvää. Elämä on ollut viimeaikoina vauhdikasta ja monenlaista on tapahtunut. Aloitimme juban arabian opinnot, pidimme riparioppituntia Suomeen ja säädimme jatkoviisumien kanssa monta päivää. Kuun puolivälissä vietimme viikon työreissussa ja loppukuu on mennyt pääsiäisen vietossa. Nyt vähän väsyttää, mutta onneksi on aikaa myös levolle.

Pääsiäistunnelmia ja palmunoksia

Palmusunnuntaina olimme Bweyalessa, pitkäperjantaina Betlehem-seurakunnassa (joka sijaitsee myös Bweyalen pakolaisleirillä) ja pääsiäissunnuntaita vietämme vielä Palabekin leirillä.

Palmusunnuntain tunnelmaa ilahduttivat ihan oikeat palmunoksat! Niitä näkyi ihmisten käsissä ja jopa poliisiautoon kiinnitettyinä jo matkalla ja Bweyalessa niitä myös heiluteltiin kulkueessa kohti kirkkoa. Monet lapset ja nuoret punoivat omista oksistaan hienoja koristeita, muun muassa ristejä, kaulakoruja ja rannekoruja. Kirkon jälkeen saimme vielä kutsun rovastimme Thomasin perheen luokse lounaalle.

Pitkänäperjantaina olimme ensimmäistä kertaa Betlehem-seurakunnassa. Vierailu sujui lämpimästi, tutustuimme jälleen uusiin ihmisiin ja Lauri pääsi saarnaamaan.

Ensimmäistä kertaa Länsi-Niilillä

Maaliskuun puolessa välissä pakkasimme laukkumme ja lähdimme yhdessä kollegoidemme Anna ja Taisto Sokan sekä kirkkomme Ugandan työn rovastin Thomas Nassian kanssa kohti Länsi-Niilillä sijaitsevia Bidibidin ja Palorinyan pakolaisleirejä. Matka Niilin toiselle puolelle taittui autolla ja lautalla. Sekä Ugandaa että Etelä-Sudania koetteli lämpöaalto ja kuumuus oli todellinen koko reissun ajan. Etelä-Sudanissa jopa kouluja jouduttiin sulkemaan kuumuuden takia.

Matka oli meille opettavainen. Ihmisten elinolot noilla leireillä olivat todella haastavat. Heidän puheissaan kuului toivottomuus ja epätietoisuus tulevaisuudesta. Vaikka Etelä-Sudanissa on edelleen levotonta, osa pakolaisista on päättänyt palata kotimaahan. Eräs seurakuntalainen kuvasi tilannetta näin: “Ihmiset joutuvat valitsemaan, kuolevatko täällä pakolaisina hitaasti kärsien nälkään, vai kotimaassa luoteihin.” YK:n ruokatuki pakolaisille on ollut laskussa ja tällä hetkellä kuukaudessa saa vain 3 kg maissijauhoa ja 0,5 kg papuja henkilöä kohden. Kaikki pakolaiset eivät saa tuota avustusta, koska heidän katsotaan pärjäävän tarpeeksi hyvin ilman.

Haastavista elinoloista huolimatta tapasimme rohkeita, viisaita ja vahvoja ihmisiä, jotka tekevät parhaansa oman perheen ja yhteisön hyvinvoinnin eteen ja luottavat Jumalaan. Naiset kertoivat keinoista, joilla pyrkivät saamaan lisätuloja perheelle (mm. viljely ja polttopuiden kerääminen ja myynti) ja näemme, että naisten pienyrittäjyyskoulutuksille on todella tarve! Toivottavasti pääsemme pian toteuttamaan niitä lisää.

Viikon aikana pääsimme myös vierailemaan neljällä koululla, joissa kirkon koulutukiprojektin lapsia ja nuoria opiskelee. Oli hienoa päästä näkemään heitä ja tutustumaan kouluprojektiin paremmin. Iloitsemme siitä, että kirkko haluaa tukea lasten ja nuorten opintoja. Myös meidän on toivottu tekevän työtä lasten sekä nuorten parissa ja olemme siitä erityisen kiitollisia.

Koulut olivat aika erilaisia, mutta kaikki kooltaan suuria. Yhdessä koulussa oli yhteensä 1520 oppilasta ja 17 luokkahuonetta. Luokkakoot voivat siis nousta tosi suuriksi. Osassa kouluista myös opettajat olivat eteläsudanilaisia pakolaisia ja tuntuikin hyvältä tietää, että opettajat pystyvät ymmärtämään oppilaiden kokemuksia pakolaisuudesta ja toivottavasti tukemaan heitä kokemusten ja niistä heräävien tunteiden käsittelyssä.

Pitkäperjantaista pääsiäiseen

Kaiken näkemämme ja kokemamme keskellä olemme kiitollisia siitä, että niin monet ihmiset rukoilevat puolestamme ja tukevat myös taloudellisesti. Erityisesti Länsi-Niilin pakolaisleirien karuus on antanut meille paljon lisäintoa tehdä työtä pakolaisten hyväksi.

Pääsiäisen aika muistuttaa, että vaikka maailma näyttää ajoittain jatkuvalta ja synkältä pitkäperjantailta, tiedämme pääsiäisaamun koittavan. Jeesus sovitti vääryyden ja nousi kuolleista. Mitä tahansa synkkyyttä kohtaammekin, meille on luvattu, että kaikki pahuus häviää ja kuolema lyödään lopullisesti. Se on toivo, johon me kaikki saamme tarttua ja josta saamme kaikki iloita.

RUKOUSAIHEITA

-Siunausta ja varjelusta Etelä-Sudanin ja Sudanin kristityille, yhteistyökirkolle sekä lähettikollegoille.

-Kiitos turvallisesta ja opettavaisesta vierailusta Länsi-Niilillä

-Kieliopintojen jatkuminen parhaalla mahdollisella tavalla: juban arabian opettaja muutti takaisin Etelä-Sudaniin mennäkseen naimisiin ja acholin opettaja muutti uuden aviomiehensä luo toiseen kaupunkiin.

-Rauhaa Sudaniin ja Etelä-Sudaniin ja huolenpitoa sodan ja levottomuuksien keskellä eläville.

-Terveyttä Paulan sairaana olevalle mummolle.<3

Alkuperäinen kirje löytyy Sleyn Mediakirjastosta: https://mediakirjasto.sley.fi/2024/04/heikkiloiden-lahettikirje-huhtikuu-2024