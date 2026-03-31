Päivän Manna 1.4.
01.04.2026
Mutta jos meidät itsemmekin, pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa, on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? (Gal. 2:17)
Pois se! On kuin hän sanoisi: Ei Kristus ole synnin palvelija, vaan vanhurskauden ja iankaikkisen elämän lahjoittaja. Paavali siis erottaa Kristuksen mahdollisimman kauaksi Mooseksesta. Pysyköön siis Mooses maan päällä, olkoon kirjaimen opettaja ja lain kiristäjä, ristiinnaulitkoon syntisiä. Mutta uskovien omassatunnossa on toinen opettaja, ei Mooses vaan Kristus, joka on tehnyt tyhjäksi lain, voittanut ja kantanut synnin, vihan ja kuoleman.
Hän käskee meitä raskautettuja ja kaiken onnettomuuden painamia tulemaan luokseen, toivomaan ja uskomaan häneen. Silloin lain on pakko paeta ja Mooseksen kuolla, niin ettei tiedetä mihin hän on haudattuna (5. Moos. 34:6). Liioin synti ja kuolema eivät voi vahingoittaa, sillä Kristus, meidän opettajamme on lain, synnin ja kuoleman herra. Häneen uskova on vapaa näistä kaikista. Kristuksen varsinaisena tehtävänä on siis synneistä ja kuolemasta vapauttaminen. Lain nojalla meidät siis tuomitaan kadotukseen ja surmataan, mutta Kristuksen kautta meidät vanhurskautetaan ja tehdään eläviksi.
