Päivän Manna 10.4.
10.04.2026
Hänen nimensä on: Ihmeellinen. (Jes. 9:5)
Tämä nimi ilmaisee tavan, millä tämä kuningas hallitsee valtakuntaansa. Hän toteuttaa sitä niin oudosti ja ihmeellisesti, että se on kaikkea ymmärrystä, luontoa ja viisautta ylempänä. Hän hallitsee meitä niin kuin Isä on hallinnut häntä. Maan päällä ei ole koskaan nähty houkkamaisempaa ja mahdottomampaa: kuolevasta ihmisestä on määrä tulla, ei ainoastaan elävä, vaan Herra, elämän jakaja ja kaikkien kuolleitten herättäjä. Kuoleman on määrä alistua sen alaiseksi, jonka se surmaa, ja saada sen käsistä osakseen iankaikkinen kuolema. Ja vielä: Kunnian kuningas tulee siitä, jonka hänen oma kansansa hylkäsi, jota vainosi, jonka surmasi, jota pilkkasi ja häpäisi. Samoin kaikessa muussakin pelkkiä sanomattomia ihmeitä. Samoin hän tekee omilleen valtakunnassaan. Kristus tekee parantumattomaksi syntiseksi sen, jonka hän aikoo tehdä vanhurskaaksi. Hän tekee houkaksi sen, josta aikoo tehdä viisaan. Hän tekee heikoksi sen, jonka aikoo tehdä väkeväksi. Hän syöksee kuoleman kitaan sen, jonka aikoo tehdä eläväksi. Hän vajottaa helvetin syvyyksiin sen, jonka aikoo viedä taivaaseen. Kun emme ole tätä kokeneet, se ei tunnu meistä ihmeelliseltä. Ne taas, jotka ovat tähän perehtyneitä, ymmärtävät, mitä ihmeellistä menoa tämä on ja että häntä täydellä syyllä sanotaan Ihmeelliseksi.
