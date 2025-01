Päivän Manna 11.1.

Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. (Jaak. 2:26)

On ihmisiä, jotka kuullessaan evankeliumia ja sitä, mitä uskosta sanotaan, kohta taipuvat siihen sanoen uskoksi sitä, mitä itse luulevat. He kuvittelevat kuitenkin uskon vain joksikin sellaiseksi, joka heillä muka on valta ottaa tai jättää, ikään kuin se olisi jotakin luonnollista, inhimillistä. Kun he siis sydämessään voivat päästä niin pitkälle, että ajattelevat: Varmaan tämä oppi on oikea ja minä uskon asian niin olevan, he pitävät tätä uskona. Kun he sitten eivät havaitse itsessään eivätkä muissa hyvien tekojen seuraavan, he arvelevat, ettei usko riitä, vaan vaaditaan jotain muuta ja syvällisempää.

Oikea usko ei kuitenkaan ole suinkaan tuolla tavoin ajatuksiemme sepitettävissä, vaan se on kokonaan Jumalan teko meissä, ilman mitään omaa vaikutustamme. Siksi se onkin voimallinen ja vaikuttava, milloinkaan lepäämätön. Heti se uudistaa ihmisen ja vie hänet aivan uuteen elämään ja oloon. On mahdotonta, ettei hän aina tekisi hyvää. Niin kuin näet puu itsestään kantaa hedelmää, samoin hyvät teotkin seuraavat luonnonmukaisesti uskoa. Turha lörpöttelijä on se, jolla ei ole tällaista uskoa. Hän osaa tosin puhua uskosta ja hyvistä teoista. Hän ei kuitenkaan tiedä, mitä usko on ja mitä ovat hyvät teot, koska hänellä ei ole kumpaakaan.