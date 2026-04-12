Päivän Manna 13.4.



Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. (Matt. 25:3)

Raamattu sanoo: Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Se ei ole puhumista, vaan elämää, ei sanoja, vaan toimintaa ja työtä. Tyhmät neitsyet osaavat paljon puhua asiasta, mutta heidän sanojaan eivät seuraa toimi ja työ.

He ovat sellaisia tyhmiä, joilla on vain lamput, siis ulkonainen muoto. Matteuksen evankeliumin 7. luvussa Kristus todistaa heistä, että he sanovat aina: Herra, Herra. Suu siinä on, mutta sydän ei ole mukana, siinä siis ei ole öljyä, toisin sanoen uskoa sydämessä. He eivät kuitenkaan tiedä sitä, vaan luulevat lamppunsa olevan valmiit. Luonteensa mukaisesti he saarnaavat mielellään ja kuulevat uskosta. Sanaa kuullessaan he omaksuvat luulotellen valheuskon, jota he pitävät lampun öljynä. Siitä huolimatta he elävät vanhoissa synneissään kuten aikaisemminkin.

He ovat yhtä pikavihaisia ja ilkeitä, yhtä ahneita ja köyhiä kohtaan armahtamattomia kuin aiemminkin ja yhtä paljon Jumalan tuntemista vailla. Tämä heidän itselleen rakentamansa usko eli luulo on pelkkä ihmisteko. Se on kuin vaahto vedessä tai kuohu oluessa, joka pian katoaa. Siksi tällainen omatekoinen valheusko ei voi kestää kuolemassa, vaan se kukistuu synnin, perkeleen ja helvetin tuskien kynsiin.