Päivän Manna 2.4.
02.04.2026
Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä. (Joh. 6:54)
On kuin Herra sanoisi: Antakaa kaiken muun mennä menojaan ja pysykää ainoastaan näissä sanoissa: Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä. Tämä on varmasti totta. Jätä siis järki ja teot sikseen. Älä niiden mukaisesti päättele ryhtyessäsi puhumaan kuoleman, perkeleen ja helvetin voittamisesta, syntien anteeksiantamuksesta ja iankaikkisesta elämästä. Tässä tarvitaan toiset tuumat. Jätä järkesi mietteet tutkiessasi näin syvällisiä asioita. Anna tälle opinkohdalle sille kuuluva kunnia. Joka syö, toisin sanoen uskoo, sillä on jo nyt iankaikkinen elämä. Jos sinulla on iankaikkinen elämä, miksi olisit niin mieletön, että pyrkisit sitä ansaitsemaan! Ansaitseminenhan osoittaa, ettei minulla vielä iankaikkista elämää ole. Jos se näet minulla olisi, enhän sitä etsisi. Mutta niin kauan kuin joku etsii sitä, hän ei pidä Kristuksen lihaa sellaisena mikä se on, totisena ruokanaan, vaan kieltää kasteensa, häpäisee ja pilkkaa Kristusta ja hänen evankeliumiaan. Hän on luopio ja sydämeltään pakana. Sen sijaan samalla hetkellä, jona alat uskoa, sinulla on iankaikkinen elämä. Sinun ei sitä tarvitse ansaita.
