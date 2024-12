Päivän Manna 26.12.

Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. (Joh. 1:14)

Sanot: Mutta sehän on mahdotonta. Vastaamme: Niin on todella. Sitähän juuri sanonkin. Ei ole järjen, ei ihmisviisauden eikä omien ajatuksiesi mukaista, että Sana, joka oli Jumala, tuli lihaksi. Uskon ja Jumalan sanan mukaista se kuitenkin varmasti on. Olethan kuullut rakkaiden enkelien laulavan: Teille on tänään syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Näin he eivät sanoisi, elleivät pitäisi häntä Herrana ja itseään hänen palvelijoinaan. Koska he sanovat häntä Herraksi, hän on epäilemättä heitä korkeampi, siis itse Jumala. Meitä ihmisiähän enkelit eivät sano Herraksi.

Usko tämä sana ja pysy siinä, koska se ei ole meidän keksimämme, vaan taivaasta tullut. Älä koeta ymmärtää, kuinka se olisi sopusoinnussa järkesi kanssa. Usko se todeksi. Ymmärrystämme ylempänä on se, että Jumala on yhdistänyt nämä kaksi asiaa: Tämä ihminen, Jumalan teko, on samalla suuri mestari, iankaikkisuudesta samaa jumaluuden olemusta kuin Isä. Hän itse sanoo Filippukselle: Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isäni; – – Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa?