Päivän Manna 4.4.
04.04.2026
Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette: sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaaliset puhdistuvat. (Matt. 11:4,5)
On kuin hän nyt sanoisi heille: Heittäkää sikseen kaikki suuri ja ulkonainen. Älkää kiinnittäkö huomiotanne minun persoonaani, vaan tekoihini. Ulkonaisella voimalla hallitsevilla maallisilla herroilla täytyy olla seurassaan rikkaita, korkeita, terveitä, voimakkaita, viisaita ja taitavia miehiä. Näitä he tarvitsevatkin, sillä ilman sellaisia miehiä heidän valtakuntansa ei pysy pystyssä. Sokeilta, rammoilta, kuuroilta, mykiltä, kuolleilta, pitaalisilta ja köyhiltä heillä ei ole mitään odotettavana.
Minun valtakuntani sen sijaan on sellainen, joka ei etsi hyötyä toisilta, vaan on ainoastaan muiden avuksi. Sillä on itsessään kyllin eikä se tarvitse ketään. Minä en näin ollen voi sietää seurassani niitä, joilla on ennestään kyllin, terveitä, rikkaita, voimakkaita, puhtaita, eläviä, hurskaita ja kaikkeen kelpaavia. Sellaisilla ei ole minusta mitään hyötyä eikä heillä ole saatavana minulta mitään. He tuottaisivat minulle vain häpeää, sillä silloinhan näyttäisi siltä kuin tarvitsisin heitä ja hyötyisin heistä, kuten tämän maailmanajan valtiaat alamaisistaan.
Minun on siis käyttäydyttävä toisin. Käännyn niiden puoleen, joilla on minusta hyötyä ja seurustelen sokeiden, rampojen, mykkien ja kaikenlaisten muiden raihnaisten kanssa. Valtakuntani laatu ja luonne vaatii tätä. Minun on käyttäydyttävä niin, että sellaiset ihmiset voisivat viihtyä seurassani.
- 30 000 kertaa kiitos – Syyskeräys oli menestys
- 28 000 eurosta kiitos – lahjallasi rakennetaan jo
- Yli 30 000 euroa eteläsudanilaisille pakolaisille Ugandassa: nuorisotyö seurakunnissa vahvistuu ja lapset pääsevät kouluun – kiitos lahjastasi
- Joulukeräys 2024 pakolaislapsille ja -nuorille Ugandassa
- Siionin kannel ja Raamattu, laulujen raamattuviitteet ja raamattupohja
- Syksy on talouden suunnittelun aikaa
- Matti Rusama Seinäjoelle ja uusi yhteistyösopimus Ugandaan
- Työ jatkuu Ugandassa ja Virossa sekä muita kuulumisia hallituksen kokouksesta
- Joulukeräys 2023: Aurinko nousee Japanissa
- Kotimatkalla juhlavuoden kunniaksi
- Joulukeräys 2022: anna joululahja – sytytä valo pimeään
- Suuri lahjoitus Keski-Pohjanmaalla: alueelle palkataan nuorisotyöntekijä
- Taisto Sokka vihittiin pastoriksi Ugandassa
- Tervetuloa uudet työntekijät ja uusi messuyhteisö
- Anna ja Taisto Sokka lähetettiin työhön Ugandaan
- Kitara auttoi muusikkoa peittämään ujouden
- KEO saa hallintojohtajan
- Verkkoraamattukoulu jatkuu
- Riippuuko kirkon tulevaisuus prosenteista?
- Teologit ja seurakuntalaiset, opiskelkaa Raamatun alkukieliä!
- Joko kelpaisin itselleni?
- Turun yössä on rukoiltu monta rukousta
- Nuorten ikäluokkaa ei ole menetetty
- Siunattua pääsiäistä!
- Koronarajoitusten vaikutukset toimintaan pääkaupunkiseudulla
- Park 7 -yhtyeen yhdysvaltalaissingle julki!
- Ilon avain on tyytyväisyys
- Myanmarissa rauhaa etsimässä
- Soli Deo Gloria
- Olemmeko uskontomarkkinoilla?
- Teologia opettaa ja haastaa
- Maskinaamat koolla
- Seurakuntaelämää keskellä Siperiaa
- Tasankojen ja vuorien maa
- Rippikoulut alkoivat poikkeusoloissa
- Jumalan johdatusta
aivoinfarktista selviämisessä
- Vuosikokous Tampereen evankeliumijuhlilla syyskuussa
- Hallitus kokoontui: Kiitokset poikkeusolojen keskelle
- Kevätkeräyksellä rakennetaan yhdessä uutta Karkkuun
- Yhdistyksen syyskokous pidettiin Helsingissä
- Päivän Manna 5.4.
- Päivän Manna 4.4.
- Päivän Manna 3.4.
- Päivän Manna 2.4.
- Matongon kuulumisia
- Jeesus sovitti syntimme
- Päivän Manna 1.4.
- Evankeliumijuhlan majoitusmyynti alkaa 1.4. klo 9
- ”Sieluistahan tässä on loppujen lopuksi kyse”
- Päivi Räsänen tuomittiin, mutta mistä?