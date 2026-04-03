Päivän Manna 4.4.



Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette: sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaaliset puhdistuvat. (Matt. 11:4,5)

On kuin hän nyt sanoisi heille: Heittäkää sikseen kaikki suuri ja ulkonainen. Älkää kiinnittäkö huomiotanne minun persoonaani, vaan tekoihini. Ulkonaisella voimalla hallitsevilla maallisilla herroilla täytyy olla seurassaan rikkaita, korkeita, terveitä, voimakkaita, viisaita ja taitavia miehiä. Näitä he tarvitsevatkin, sillä ilman sellaisia miehiä heidän valtakuntansa ei pysy pystyssä. Sokeilta, rammoilta, kuuroilta, mykiltä, kuolleilta, pitaalisilta ja köyhiltä heillä ei ole mitään odotettavana.

Minun valtakuntani sen sijaan on sellainen, joka ei etsi hyötyä toisilta, vaan on ainoastaan muiden avuksi. Sillä on itsessään kyllin eikä se tarvitse ketään. Minä en näin ollen voi sietää seurassani niitä, joilla on ennestään kyllin, terveitä, rikkaita, voimakkaita, puhtaita, eläviä, hurskaita ja kaikkeen kelpaavia. Sellaisilla ei ole minusta mitään hyötyä eikä heillä ole saatavana minulta mitään. He tuottaisivat minulle vain häpeää, sillä silloinhan näyttäisi siltä kuin tarvitsisin heitä ja hyötyisin heistä, kuten tämän maailmanajan valtiaat alamaisistaan.

Minun on siis käyttäydyttävä toisin. Käännyn niiden puoleen, joilla on minusta hyötyä ja seurustelen sokeiden, rampojen, mykkien ja kaikenlaisten muiden raihnaisten kanssa. Valtakuntani laatu ja luonne vaatii tätä. Minun on käyttäydyttävä niin, että sellaiset ihmiset voisivat viihtyä seurassani.