Päivän Manna 5.4.



Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini. (Matt. 26:26)

Älköön kukaan kristittynä tehkö lahkohenkiemme tavoin heidän kysyessään, kuinka leipä voisi olla Kristuksen ruumis ja viini Kristuksen veri. He tahtovat mitata ja käsittää Jumalan järjellään. Kun se ei käy, he päättelevät, ettei Jumala voi sitä tehdä.

Mikä hyöty on moisesta itsensä vaivaamisesta? Vaikka ihminen itsensä rikki murtaisi, Herraa, Jumalaamme ei kuitenkaan voisi käsittää ihmisjärjellä. Hän ei ole sellainen Jumala, jonka voisi ihmisjärjellä mitata, ymmärtää ja käsittää. Hänen tekonsa ja sanansakaan eivät ole meidän järkemme hallittavissa.

Pysykäämme siis lujasti näissä Kristuksen selvästi lausumissa sanoissa: tarjottu leipä on hänen ruumiinsa ja tarjottu viini on hänen verensä. Käykäämme esiin yksinkertaisesti ja uskokaamme yksinkertaisten lasten tavoin epäilemättä, että niin on. Kiittäkäämme häntä tästä armosta, iloitkaamme siitä, vahvistakaamme sydämiämme ja tarkatkaamme, miksi Kristus on sen tehnyt, väittelemättä ja kysymättä, voiko hän tehdä sen. Röyhkeät ihmiset eivät kysy, minkä tähden Kristus on niin tehnyt, vaan ainoastaan, voiko hän niin tehdä.