Päivän Manna 6.4.



Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea – hän ottakoon ristinsä. (Mark. 8:34)

Herra ei käske meitä kantamaan sitä ristiä, jonka hän itse kantoi, vaan hän sanoo: Kukin kantakoon oman ristinsä. Kullekin on varattu oma risti hänen voimiensa mukaan. Emmehän me kaikki voi kestää samaa, koska emme ole samanlaisia uskoltamme ja hengeltämme. Muista, että sinä kannat omasi, toinen omansa ja samoin kolmas. Heikolle voi hänen itse asiassa kevein ristinsä olla yhtä raskas kuin Paavalille hänen omansa. Voimien erilaisuus tekee kaikkien risteistä samanlaisia, vaikka ne itsessään olisivat hyvinkin erilaisia. Toiselle vankeus on helpompaa kuin toiselle ylenkatse ja pilkka, toiselle kuolemakin helpompi kuin toiselle jonkin tavaransa kadottaminen. Kullakin on siis hänelle sopiva ristinsä, sen mukaan kuin hänellä on voimia eri tilanteissa sitä kantaa. Älköön siis kukaan valittako, vaikka hänestä toisen kuorma näyttää kevyemmältä, sillä tällä on silloin vähemmän voimia. Mies kantaa satanaulaista, lapselle naulakin on raskas. Mies ei kuitenkaan suutu siitä, että saa kantaa satanaulaista eikä lapsen tavoin vain yhtä naulaa.