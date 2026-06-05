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Connector.
Päivän Manna 6.6.
06.06.2026
Niin monet hänen opetuslapsistansa, sen kuultuaan, sanoivat: Tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla. (Joh. 6:60)
Tämä on kirjoitettu lohdutukseksemme. Meillä on siinä esikuva tietääksemme, että kun evankeliumi menestyy hyvin maailmassa, siitä luopuvat nekin, joiden ei olisi luullut luopuvan ja joiden pitäisi sitä parhaiten edistää.
Minua on usein hämmästyttänyt se, että Kristus saarnavirassaan omiensa keskuudessa osoittautuu niin heikoksi, ja että perkele tekee itsensä niin vahvaksi, että etevimmätkin – tässä opetuslapset – kokonaan luopuvat evankeliumista. Täytyypä toisinaan johtua ajattelemaan: Hyvä ystävä, onkohan oppi oikea? Onkohan Jumalan käsi mukana, koska asia saa niin kummallisen käänteen?Tässä täytyy kuitenkin heti ummistaa silmänsä ja sanoa: Langetkoon se, mikä ei ota pystyssä pysyäkseen, totuus on sittenkin totuus. Eihän tämä ole ihmeteltävää, sillä kävihän itse Herralle Kristuksellekin niin, että hänestä luovuttiin. Kestämmeköhän kaikki mekään. Tulkoon siis vain luopumisia ja vainoja, tätä oppia ei voida kuitenkaan hävittää. Evankeliumi voi ja tahtoo olla perustuneena muuhun kuin valtaan tai oppineiden ja ylhäisten varaan. Muu voima se tätä oppia pitää yllä.
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