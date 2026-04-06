Päivän Manna 7.4.
07.04.2026
Sinä sait ihmisiä lahjaksesi: niskoittelevatkin joutuvat asumaan Herran Jumalan tykönä. (Ps. 68:19)
Kristus on perustanut maan päälle valtakunnan, jota on sanottava armon valtakunnaksi. Se ympäröi niin voimallisesti uskovaisia, että heitä ei vahingoita synti, vaikka se on lihaan ja vereen niin syvään juurtunut, ettei sitä voi tässä elämässä perata kokonaan pois.
Synti annetaan anteeksi ja jätetään lukematta, mikäli pysymme uskossa ja pyrimme päivä päivältä hillitsemään jäljelle jääneitä himoja, kunnes ne viimein kuolemassa kokonaan hävitetään. Näin ihminen nousee iankaikkiseen elämään kokonaan uutena ja puhtaana. Ja vaikka armossa elävä pyhä jälleen lankeaisi parannuksesta ja uskosta kadottaen anteeksiantamuksen, armon valtakunta pysyy kuitenkin järkähtämättömänä. Siihen saa aina palata parannuksessa ja kääntymyksessä.
Kavahda kuitenkin tähän uneliaasti väärällä tavalla luottamasta. Älä ajattele syntiä harjoittaessasi ja siinä vapaasti eläessäsi, ettei ole mitään hätää. Tämä on synnin tekemistä Jumalan laupeuden kustannuksella, se on Jumalan kiusaamista. Jos taas tahdot vapautua synnistä, olet oikealla uralla ja kaikki on annettu sinulle anteeksi.
