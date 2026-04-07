Päivän Manna 8.4.
08.04.2026
Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. (1. Kor. 15:22)
Vahva usko kirjoittaa nämä sanat suurin kirjaimin sydämeen. Se piirtää ne korkeiksi kuin taivas ja maa. Usko ei näe, ei kuule, ei ajattele mitään muuta eikä tiedä mistään muusta kuin tästä, aivan kuin koko maailmassa ei olisi kirjoitettuna mitään muuta, ja aivan kuin tässä kokonaan elettäisiin ja liikuttaisiin. Jos uskoisimme tällä tavoin, eläisimme ja kuolisimme iloiten. Opettaisihan tämä usko meille, ettei Kristus ole ylösnoussut vain itsensä tähden, vaan meidän tähtemme. Näin mekin olemme suljettuja hänen ylösnousemukseensa, ja siksi nousemme ylös ja elämme hänen kanssaan iankaikkisesti.
Tämä on yhtä varmaa kuin se olisi jo tapahtunut, vaikka se onkin vielä salattuna eikä julkisena. Kiinnitä huomiosi tähän niin tarkoin, että kaikki näkemäsi jää sen rinnalla tyhjäksi, aivan kuin et näkisi mitään muuta taivaassa ja maan päällä. Kun siis näet kristityn kuolevan ja pantavan hautaan, ja kun et näe mitään muuta kuin lahoavan ruumiin, uskossa näet kuitenkin jotakin aivan muuta, aivan kuin ei hautaa ja ruumista olisikaan. Näet vain elämän ja ihanan puutarhan ja siinä aivan uusia, eläviä, autuaita ihmisiä.
