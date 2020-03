Pakkopalautettu ja kidutettu Sardar pakeni Iranista

Elokuussa 2019 Suomesta pakkopalautetun kristityn Sardarin kohtalosta on saatu uutta tietoa. (Lue aiempi juttu ennen pakkopalautusta tästä!) Suomen poliisi luovutti hänet Teheranin lentokentällä Iranin poliisille. Vain kymmenen minuutin ajan hänen annettiin tavata omaisiaan ja sen jälkeen Sardar vietiin viikoksi kidutettavaksi. Kidutuksen syy oli yksinkertainen: Iranin poliisi halusi saada väkivaltaa käyttäen Sardarin sanoutumaan irti kristinuskosta.

– Hänen kieltäydyttyään allekirjoittamasta kyseistä dokumenttia häneltä otettiin siihen väkisin sormenjäljet. Häntä pidettiin pimeässä sellissä, jossa hän joutui kuuntelemaan Koraania yötä päivää. Hänen ajantajunsa katosi eikä hän voinut nukkua. Kidutuksen aikana hänelle sanottiin, että hänen tuomionsa tulee olemaan kuolema, kertoo pastori Jari Rankinen, joka on yksi Sardarin asiaa Suomessa hoitaneista yhteyshenkilöistä.

Rankinen kertoo myös, että kidutuksesta on todisteena valokuvia sekä Sardain äidin ja sisaren kertomus haavojen ja järkkyneen psyyken hoidosta kidutuksen jälkeen.

– On järkyttävää, mutta ei yllättävää, miten Sardaria kohdeltiin Iranissa. Hänen ollessaan vielä Suomessa maamme viranomaisiin vedottiin monin tavoin, jotta hänelle myönnettäisiin täällä turvapaikka. Viranomaisille kerrottiin monta kertaa, että häntä tullaan vainoamaan, kiduttamaan ja mahdollisesti surmaamaan Iranissa, koska hän on kääntynyt kristityksi ja on poliittisesti aktiivinen Iranin nykyisen hallinnon arvostelija, Rankinen jatkaa.

Maahantulokielto kumottiin

Rankinen kertoo, että Maahanmuuttovirasto on sille toimitettujen todisteiden nojalla kumonnut 5. helmikuuta Sardarille määrätyn maahantulokiellon Suomeen ja Schengen-alueelle. Sen lisäksi Sardarin on nyt onnistunut paeta Iranista ja hän oleskelee toisessa maassa, jossa hänen oleskeluoikeutensa tosin päättyy pian.

Sardar ei kuitenkaan voi palata tällä hetkellä Suomeen, sillä hänelle ei ole myönnetty viisumia, vaikka maahantulokielto onkin kumottu.

– Näyttää siltä, että sisäministeriön alainen Maahanmuuttovirasto ja maamme oikeuslaitos tekivät Sardarin asiassa ilmeisen virheen – hänelle olisi pitänyt myöntää turvapaikka – ja näyttää myös, ettei tätä virhettä olla halukkaita korjaamaan siten, että Sardar saataisiin takaisin Suomeen. Sardarin matka tänne ei maksaisi Suomen valtiolle. Hän itse tai hänen ystävänsä maksaisivat sen ja viisumin myöntämisestä aiheutuvat kulut, Rankinen kertoo.

– Sardarin asialla on kiire. Hänellä on vielä noin kolme viikkoa aikaa olla maassa, jossa hän on nyt, sen jälkeen hänet luultavasti palautetaan Iraniin. Siellä kohtelu on mitä todennäköisimmin samanlainen tai vielä pahempi kuin silloin, kun hänet vietiin Suomesta Iraniin, Rankinen muistuttaa.