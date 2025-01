Paljon tehtävää

Yoshimura lähettikirje 1/2025

Tokiossa on ollut vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen lämmin viikko. On ollut jopa kevään tuntua. Naapurin puistossa linnut laulelevat, aurinko lämmittää ja päivälämpö nousee reilusti yli +10 astetta. Usein helmikuu on vuoden kylmin kuukausi, joten voi olla, että sää viilenee ja saadaan vielä jokunen lumisadepäivä Tokiossakin.

Vuosi Japanissa vaihtui rauhallisesti. Keskellä viikkoa oleva uuden vuoden päivä toi harvinaisen pitkän, reilun viikon vapaan monelle työstään. Suuri osa matkusti kotiseuduilleen, joten kaukojunat olivat ruuhkautuneet. Tästä huolimatta Tokioonkin jäi paljon ihmisiä. Uuden vuoden ensimmäisinä päivinä ihmiset näkyivät liikkuvan ahkerasti eri temppeleissä.

Muistelma ja toivon merkkejä

Suomi-kirkon joulujumalanpalveluksen jälkeisessä juhlaohjelmassa eläkepastori piti todistuspuheen ja kertoi tiestään kristityksi. Mielenkiintoista oli, että juuri hänen nuoruudessaan oli useampia samanikäisiä ahkeria kirkossa kävijöitä. Jumalanpalveluksensaarnat ja seurakunnan pastorin innostus vetivät heitä. Myöhemmin näistä nuorista neljästä tuli kristillisen kirkon pappeja. Tavatessaan kastepappinsa eläkepastori sai kuulla kastepapin muistavan päivittäin rukouksin neljää papiksi valmistunutta opetuslastaan. Tämä kosketti eläkepastoria. Japanissa toisen maailmansodan jälkeen 1950-luvulle asti elettiin kristinuskon ”boomiaikaa”. Sen jälkeen samanlaista herätystä ei ole nähty. Toivomme tällaista herätyksen aikaa uudelleen ja erityisesti nuorten keskuuteen.

Jouluaaton jumalanpalvelus oli tunnelmallinen ja puhutteleva. Kirkkosali ei ollut ihan täynnä, mutta mukana oli monia ensikertalaisia. Kanteleryhmän joulumusiikkia kosketti, erityisesti ” joulu yö, juhla yö” laulun sovitus. Eräs seurakuntalainen lähti kotiin kertoen ”tämä oli taivaan esimakua”. Jumalanpalvelukseen saapui vuoden verran eri piireissä ja tapahtumissa käynyt äiti tyttärensä kanssa, joista kerroimme viime kirjeessä. Heitä odotimme, mutta emme olleet varmoja heidän rohkeudestaan. Lähtiessään äiti kiitti puhuttelevasta saarnasta. Tilaisuuden päätyttyä eräs kertoi miehensä kanssa jäävänsä eläkkeelle tänä keväänä. He ovat miettineet osallistumista Suomi-kirkonjumalanpalvelukseen eläkepäivillään. Pariskunta asuu kauempana ja siksi he voisivat tulla kerran kuukaudessa. Toivomme ja rukoilemme äidille ja tyttärelle sekä avioparilletietä jumalanpalvelukseen.

Uusia ja vanhoja mukana

Joulunjälkeiseen jumalanpalvelukseen saapui ensimmäisen kerran keski-ikäinen ei-kristitty mies. Hänellä oli oma Raamattu mukana, mikä kertoi siitä, että hän on jo ainakin jonkin verran tutustunut Raamattuun. Keskusteluissa kävi ilmi, että hän etsii seurakuntaa, jossa Raamatun opetus pohjautuu alkuteksteihin. Hän oli netin kauttaselvitellyt seurakuntien opetuksia ja päätti tulla Suomi-kirkkoon. Mies on kiinnostunut Raamatusta ja lukee paljon kirjallisuutta. Hänellä riittää kysymyksiä uskon keskeisistä aiheista. Jumalanpalveluksessa hänen on vaikea ymmärtää synnin tunnustusta, eli perisynti on vaikea käsite. Hiroakin kanssa he kävivät pitkän keskustelun. Mies on käynyt jumalanpalveluksissa joka viikko ja toivomme sen jatkuvan.

Suomi-kirkon seurakuntalaisten joukossa on monia, jotka eivät ole käyneet pitkään aikaan jumalanpalveluksessa, vaikka olemme olleet muuten heidän kanssaan yhteydessä. Viime aikoina muutama heistä on palannut seurakuntayhteyteen, mikä on ollut suuri ilo.

Palaute Inkerin kirkon nuorelta

Hiroakilla on nyt meneillään kolmas luentosarja Inkerin kirkon pappisseminaarissa tällä ja ensi viikolla yhteensä 16 tuntia. Annettu aihe on ”Uuden Testamentin eksegetiikanongelmat”. Hän kertoo eksegetiikan perinteisistä, tunnetuista metodeista ja siitä, mihin tulokseen ne ovat johtaneet, sekä uuden metodisen näkökulman mahdollisuudesta.

Opiskelijoiden itse-esittelytuokiossa nuori mies halusi kysyä Suomi-kirkon työstä.”Kunka monta oppilasta käy teidän rippikoulussanne?” Hiroaki vastasi, että Suomi-kirkossa ei pidetä rippikoulua, vaan kaste ja konfirmaatio tapahtuvat aina yksilöllisesti ja tarpeen mukaan, ja lisäsi, että tämä on Japanissa yleinen tilanne. Se hämmensi häntä ja Hiroaki ymmärsi miksi. Inkerin kirkon kausilehden kautta Hiroaki on saanut tietää, että Inkerin kirkossa rippikoulu pidetään Suomen kirkon tapaan. Muistuttaaksensa opiskelijan Japanin lähetystyön vaikeudesta Hiroaki sanoi maassa olevan vain 1 % kristittyjä koko väestöstä. Opiskelija kommentoi loistaen, ”Teillä on siis paljon tehtävää 99 %:n kanssa!”.

Kiitos!

Kiitos, että olet mukana tässä työssä rukoillen ja taloudellista tukea antaen. Kaaviosta näkyy viime vuoden tulos. Kannatus ei ihan yltänyt tavoitteeseen, mutta kasvua oli 5,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Suuri kiitos tuestasi!

Alkaneena vuonna meistä monet miettivät maailman sekä oman elämämme tulevaisuutta. Monet asiat ehkä huolestuttavat. Saamme muistaa, että Jumala ei ole jättänyt meitä, vaan kulkee kanssamme niin kuin tähänkin saakka. Jumalan armo, joka tuli ilmi Jeesuksen ristin työn kautta, on meitä ihmisiä kohtaan sama, muuttumaton. Jumalan johdatuksessa on turvallista jatkaa matkaa.

” Minä opetan sinua, sanoo Herra, minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi.” Ps 32:8

Siunattua vuotta ja hyviä talvipäiviä!

Rukousaiheita

-kiitetään kaikista seurakuntalaisista ja kaikista uusista kävijöistä

-pyydämme uudelle kävijälle sekä mahdollisille uusille tulijoille tietä kasteelle

-pyydetään johdatusta piirien kautta jumalanpalvelukseen

-varjelusta sairauksilta ja sopivaa tasapainoa työkuvioihin

-Johannan ja Essain turvallisuuden puolesta

Kiitos rukouksistasi!

Päivi, Hiroaki ja Essai