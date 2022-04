Paluu Ugandaan

This is the day that Lord has made, let us be glad and rejoice!

Palasimme Ugandaan tammikuun puolessavälissä. Jätimme taaksemme kauniin talven Suomessa sekä rakkaaksi tulleen kotimme, jossa saimme asustella kymmenen kuukauden ajan. Huomaan, että Afrikaan paluu tuntuu olevan itselle nykyään enemmän ja enemmän prosessi… pitää vaan yrittää rauhassa ihmetellä ja antaa asioiden pikkuhiljaa selkeytyä, imeytyä. Kotimme täällä Gulussa oli pystyssä. Pikkuhiljaa pääsimme taas käsiksi elämään ja toimeen. Lapset aloittivat koulun tammikuun lopulla ja heillä menee hyvin. Florencelle kuuluu myös hyvää. Hän matkusti helmikuussa Keniaan tyttäremme Audreyn valmistujaisiin (Masenon yliopisto / sisustussuunnittelija) sekä tätinsä hautajaisiin.

Uudet SLEY:n Ugandan lähetit Anna ja Taisto Sokka saapuivat tämän kuun alussa ja olin heitä vastassa Kampalassa. Hienoa kun tuli uutta verta tälle kentälle! Kiitollinen mieli, että Sokat tulivat. God is good! Heille yritin järjestellä asuntoa, autoa ja kielikoulua vaihtelevalla menestyksellä. Pysähdyimme tapaamaan kirkon työntekijöitä Bweyalen leirillä ajellessamme Kampalasta Guluun kun Sokat olivat juuri tulleet maahan.

Olemme tukeneet Etelä-Sudanin ja Sudanin luterilaista kirkkoa erityisesti muutamin seminaarein nyt vuoden alusta. Helmikuussa oli pastoreiden seminaari Magwissa, Etelä-Sudanissa ja tämän kuun alussa naisten seminaari Bidibidin pakolaisleirillä sekä kirkon työntekijöiden seminaari Khartoumissa Sudanissa. Siellä vihittiin myös viisi uutta pastoria palvelemaan kirkon Sudanin rovastikuntaa. Lisäksi lähetyksenä jatkamme pakolaisnuorten koulunkäynnin tukemista täällä Ugandan leireillä sekä kirkon työntekijöiden avustusta kuukausittaisilla stipendeillä. Ikävä kyllä Etelä-Sudanista on kuulunut taas levottomuuksien ja väkivaltaisuuksien viestejä. Rukoillaan rauhaa. Kirkon uusi piispa ja pääsihteeri ovat nyt kiireisiä uusien tehtäviensä hoitamisessa. Muistetaan heitäkin edelleen rukouksin.

SLEY:n toiminnanjohtaja Tom Säilä oli täällä vieraanamme viikon. Vierailimme eri pakolaisleireillä tapaamassa ELCSS-S kirkon kristittyjä. Tom lähti eilen illalla takaisin Suomeen. Oli hyvä ja antoisa viikko. Rauhallista paastonaikaa. Kiitos tuesta arvoisat lähettäjät! Tehtävä kirkkaana mielessä!