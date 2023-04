Paula ja Lauri Heikkilä Ugandaan – Leena Ylimäki nuorisotyöhön Keski-Pohjanmaalla

Sleyn hallitus kokoontui torstaina Seinäjoella ja päätti mm. uusista läheteistä, Keski-Pohjanmaan nuorisotyöstä ja talouden tasapainottamisohjelman jatkamisesta.

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys lähettää vielä tämän vuoden aikana uuden lähettiyksikön, Paula ja Lauri Heikkilän, Etelä-Sudanin ja Sudanin evankelisluterilaisen kirkon työyhteyteen. He aloittavat työnsä, kun pitkäaikainen lähetti Pauli Vanhanen palaa kotimaahan. Kirkko on kutsunut Heikkilät työhön, jota tehdään Ugandassa, sillä Etelä-Sudanissa tilanne on edelleen rauhaton sisällissotaa seuranneiden heimosotien vuoksi ja Ugandan pakolaisleireillä asuu yli miljoona eteläsudanilaista. Heikkilöiden työkausi alkaa tämän vuoden lokakuussa.

– Etelä-Sudanin ja Sudanin evankelis-luterilainen kirkko on tärkeä yhteistyökumppanimme. Jumala on kutsunut meidät tukemaan suurten vaikeuksien ja kärsimyksen keskellä elävää kirkkoa. Iloitsen siitä, että voimme hallituksen tekemällä päätöksellä vahvistaa työtämme pakolaisleiriseurakuntien keskuudessa. Samalla kutsun lähetyksen ystäviä rukoilemaan uusien lähettien, heidän tekemänsä työn ja kumppanikirkkomme puolesta, lähetysjohtaja Ville Auvinen toteaa.

Leena Ylimäki aloittaa toukokuussa Keski-Pohjanmaan nuorisotyöntekijän 50 % tehtävässä. Ylimäki on toiminut vuoden 2021 lokakuusta alkaen Etelä-Pohjanmaan lapsi- ja perhetyössä, ja nyt hänen toimenkuvansa täydentyy viiden vuoden määräaikaisella työsopimuksella nuorisotyössä. Nuorisotyöntekijän palkkaus mahdollistui Sleyn saatua lahjoituksen, kun Kaustisen Evankelinen opiston toiminnan lakatessa sekä opiston että sen toveriliiton varoista annettiin 225 000 euron suuruinen lahja nuorisotyöhön Keski-Pohjanmaalla.

– Lahjoitukset todella vaikuttavat työhömme. Ilman tätä lahjaa meillä ei olisi ollut mahdollista viedä evankeliumia Jeesuksesta nuorille Keski-Pohjanmaalla. Tällä hetkellä toimintaamme osallistuvista nuorista alueella on pula. Leena on hoitanut Etelä-Pohjanmaan lapsi- ja perhetyötä upeasti, joten hänen kanssaan on luonteva aloittaa työ myös Keski-Pohjanmaalla. Olemme iloisia siitä, että saamme tämän lahjoituksen osoittaman luottamuksen myötä vahvistaa myös Keski-Pohjanmaalla, Sleyn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen iloitsee.

Ville Melanen lähetetään uudelle työkaudelle Inkerin kirkon työhön. Melasen seuraava työkausi alkaa tämän vuoden syyskuussa ja kestää vuoden 2025 elokuun loppuun saakka. Melanen on työssään toiminut mm. Krasnojarskin kirkkoherrana ja Siperian rovastikunnan lääninrovastina sekä Inkerin kirkon lähetyspastorina.

Talouden tasapainotusta ja tilinpäätös

Aiemmin helmikuun kokouksessa Sleyn hallitus edellytti johtoryhmältä konkreettisia säästötoimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi.

– Hallitus keskusteli pitkään erityisesti kotimaan työn mahdollisista säästötoimenpiteistä. Puheenvuoroissa painotettiin henkilökunnan merkittävää osuutta Evankeliumiyhdistyksen työn toteutuksessa. Näin ollen kotimaan toimintaan kohdistuvista säästötoimista suurin osa tulee liittymään omistamiimme kiinteistöihin ja muutoksiin niiden suhteen. Toimitilojemme arviointiin tartutaan rauhallisella harkinnalla vielä kevään aikana, Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilä vakuuttaa.

Sleyn tilinpäätös vuodelta 2022 on valmistunut. Hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen esitettäväksi edelleen ensin tilintarkastajalle ja sitten 1.7. Toholammilla kello 8.30 alkaen pidettävälle Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kesän jäsenkokoukselle.

– Vuoden 2022 tilikauden alijäämä on noin 1,2 miljoonaa. Edelliseen vuoteen verrattuna vaje on kasvanut, ja talouden tasapainoa ajatellen suunta väärä. Vaikka toiminnan tuotot ovat kasvaneet, ovat kulut koronan jälkeen mahdollistuneesta toiminnasta kasvaneet tuottoja enemmän. Työtä riittää sekä kotimaantyön, lähetyksen että kansanopiston talouden tasapainottamisessa, talouspäällikkö Anna–Liisa Markkula painottaa ja jatkaa: Sleyn työ on lahjoitusten varassa. Kiitän kaikkia yhdistyksen tukijoita ja vapaaehtoisia vastuunkantajia.

Seuraavan kerran Sleyn hallitus kokoontuu 15. kesäkuuta Helsingissä.