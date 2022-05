”Pelastus vapauttaa myös jurottamisesta”

Kristillisestä toivosta ei voi puhua ilman, että otetaan tosissaan maailmassa oleva kärsimys ja traagisuus. Näin ajattelee piispa Jari Jolkkonen, jonka idealistinen ihmiskäsitys romahti kolmekymmentä vuotta sitten.

Kuopion piispa Jari Jolkkonen kertoo nuoruutensa tärkeästä paikasta, partiokämpästä. Se on harjumaastossa järven rannalla lähellä itärajaa, parinkymmenen kilometrin päässä Ilomantsin kirkonkylältä. Jolkkonen muistaa peitelleensä siellä nuorena partiolaisena korsua, jotta se ei romahtaisi kenenkään päälle. Kämpän lähellä on kymmeniä juoksuhautoja.

Ihmisen vankila

Moni on helmikuun lopun jälkeen kauhistunut ja jopa yllättynyt siitä, että silmitön julmuus on saanut Euroopassa vallan. Jolkkonen ei yllättynyt. Hänen idealistinen ihmiskäsityksensä särkyi jo 1990-luvulla. Seurakuntanuorena vahvasti ”herätyskristillisessä virityksessä” elänyt Jolkkonen joutui maailmankatsomukselliseen kriisiin, kun Jugoslavia hajosi väkivaltaisesti. Veljet ja naapurit tappoivat toisiaan Bosnian sodassa. Se teki Jolkkoselle konkreettiseksi ihmisessä asuvan pahuuden.

Rajaseutujen ihmisiä palveleva piispa painottaa, ettemme saa demonisoida venäläisiä. Asennoitumisessa Venäjään on hänestä oltava ”tosi tarkka”. On suhtauduttava venäläisiin ystävällisesti, lähimmäisinä. Se on velvollisuutemme kristittyinä. Samaan aikaan on tunnustettava tosiasiat: itäraja on 1340 kilometriä pitkä.