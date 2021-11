Yhdentoista lapsen isä Lasse Rämö kertoo, että kotona olevan porukan kanssa unohtuu mikä tahansa murhe.

Kun Hannele ja Lasse Rämö 19-vuotiaina seurustelivat, Hannele toivoi suurta perhettä. Kahdeksan lasta saisi olla! Lassea hiukan huvittivat Hannelen suuret suunnitelmat. Hänen mielestään neljä olisi ehdoton maksimi.

– Tällä hetkellä meillä on yksitoista lasta, Lasse kertoo.

Tällä hetkellä?

– Olen lopettanut arvailun ja opetellut rukouksessa sanomaan, että tapahtukoon sinun tahtosi.

Nuorimmainen lapsista on kohta 2-vuotias ja vanhin 18. Kun esikoinen syntyi, Lasse oli 25-vuotias nuorukainen.

– Lapsen syntymä oli ihmeellinen asia, joka pani arvojärjestyksen uusiksi ja opetti, mikä todella on tärkeää.

– Jokainen lapsemme on ihme.

Mieleen on painunut lähtemättömästi esimerkiksi perheen kaksosten syntymä.

– Se oli jännittävää, kun vartin välein saapui maailmaan uusi ihminen.

Lasse ajattelee, että isyys on samankaltainen hyppy tuntemattomaan kuin naimisiinmeno.

– Molemmissa on luotettava siihen, että jokaiselle päivälle löytyy se, mitä tarvitaan.

– En kuitenkaan muista pelänneeni, osaanko isän hommaa. Olin vielä nuori, Lasse pohtii

Nyt Lasse on ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri. Elokuussa hän väitteli lääketieteen tohtoriksi olkavarren murtumista.

Sellainen vaatii pitkiä työpäiviä.

– Perheessämme kaiken takana on nainen. Hannele on ollut päävastuullinen kodinhoidosta ja esimerkiksi lasten harrastuksista – että kukin lapsi on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Viikko-ohjelmamme on melkoinen tilkkutäkki.

Perheessä on ”traditionaalinen työnjako”.

– Minun tehtäväni on varmistaa, että ravintoa on pöydässä, lamput toimivat, eikä talvella ole kylmä. Hannele on taas hoitanut ”kodin logistiikkaa”. Tämä jako on molempien yhteinen toive, eikä se ole mikään pakko vaan haave, joka on toteutunut.

