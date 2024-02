Piilosta kouluun 

Afrikassa kehitysvammaiseksi syntyminen on pahimmillaan hengenvaarallista ja lievimmilläänkin vammaiset ihmiset kohtaavat yhteisön taholta monenlaista syrjintää. Kenian evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämä kehitysvammaiskoulu todistaa kaiken keskellä siitä, millainen on kristinuskon Jumala.

Keniassa lähes puolet kehitysvammaisten lasten vanhemmista on kokenut painetta tappaa lapsensa, selviää muutama vuosi sitten tehdystä, BBC:n uutisoimasta kyselytutkimuksesta (bbc.com: Infanticide in Kenya – I was told to kill my disabled baby). Maaseudulla tilanne on vieläkin karumpi: siellä jopa kaksi kolmesta äidistä kertoo jonkun sukulaisen tai tuttavan ehdottaneen vammaisen lapsen surmaamista.