Piispa Seppo Häkkinen Sley-Median kirjailijaksi

Sley-Media julkaisi syyskuussa 2024 Mikkelin hiippakunnan emerituspiispa Seppo Häkkisen hartauskirjan Neulasta saippuaan – Arkisia välähdyksiä uskon maailmaan.

Kirja sisältää kaksikymmentä ennen julkaisematonta hartautta. Piispa on otsikoinut tekstit arkisten esineiden mukaan. Neulasta saippuaan havainnollistaa lukijalle, että esimerkiksi puhelimella, vasaralla ja mittanauhalla on hengellinen viesti. Jokainen hartaus on kuvitettu otsikon esinettä esittävällä värivalokuvalla.

Graafiselta ilmeeltään moderni, kovakantinen ja kangasselkäinen kirja soveltuu erinomaisesti myös lahjaksi, sillä kirjan alussa on sivu, jolle lahjan antaja voi kirjoittaa terveisensä.

”Jumalallakin on oma mittansa, jolla hän arvioi meitä. Hänen mittatikkunsa ei ole huvipuiston mittakeppi, ei oppilaitoksen tutkintotodistus, ei esimiehen määrittelemä mittari eikä itsearviointilomake. Hänen mittansa on toisenlainen. Jumalan mitta on avara syli, johon jokainen ihminen mahtuu.”