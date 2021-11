Piispan testamentti

Perjantaiaamuna kuultiin taas historian siipien havinaa. Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura oli viimeistä kertaa kirkolliskokouksessa piispan ominaisuudessa. Arkkipiispa kiitti piispa Peuraa hänen pitkästä palveluksestaan kirkolle.

Omassa vastauspuheessaan piispa Simo totesi, että taakse katsoessa tuntuu aikaansaannoksia olevan kovin vähän. Helpompi on sanoa, mitä on pitänyt tärkeänä. Hän sanoi halunneensa saarnata lakia ja evankeliumia. Lakia vähemmän – se saa aikaan vihaa. Sen perusteella ei myöskään kelvata Jumalalle. Sitäkin enemmän hän on halunnut saarnata evankeliumia. Sitten hän vielä muistutti, että Kristuksen pitäisi pysyä keskeisenä. ”Ilman häntä emme selviä.”

Tähän piispan testamenttiin on hyvä päättää istuntoviikko.