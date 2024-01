Piispat edellyttävät Sleyltä ja Kansanlähetykseltä korjaavia toimia 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat kokouksessaan päättäneet, että Sley saa jatkaa työtään yhtenä kirkon lähetysjärjestöistä. Piispainkokous kuitenkin edellyttää Sleyltä korjaavia toimenpiteitä toukokuun loppuun mennessä, joita yhdistyksen hallitus käsittelee seuraavassa kokouksessaan.

– On hyvä, että voimme edelleen tehdä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyötä yhtenä sen lähetysjärjestöistä. Hallituksemme arvioi piispainkokouksen edellyttämiä toimia pian. Haluamme edelleen olla sitä, mitä olemme aina olleet, ja tehdä hyvää yhteistyötä yhtenä kirkon lähetysjärjestöistä. Pyrimme toimimaan jatkossa avoimemmin ja tiedotamme tulevaisuudensuunnitelmistamme selkeämmin. Tahdomme olla omalla panoksellamme rakentamassa Kristuksen kirkkoa niin Suomessa kuin muualla maailmassa, Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilä kertoo.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on solminut lähetyksen perussopimuksen kahdeksan järjestön kanssa. Näitä yhteistyösopimuksia on Suomen evankelis-luterilainen kirkko solminut lähetysjärjestöjen kanssa 1960-luvulta alkaen. Sley on aloittanut lähetystyön vuonna 1900 Japanissa.