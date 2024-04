Pitkin poikin Suomea

Virpi Otienon lähettikirje 3/2024

27.3.2024

Terveiset jälleen Kankaanpäästä! Kotimaankauden seurakuntavierailut ovat käynnistyneet tohinalla, ja nyt on aika päivittää teille tuoreimmat kuulumiset. Tämän kirjeen lopussa näet huhtikuun vierailuaikataulun. Tulevat tilaisuudet voit myös tarkistaa Sleyn nettisivuilta (https://www.sley.fi/toiminta/lahetystyo/lahetit-kotimaankaudella/).

Maaliskuun kuulumiset

Aloitin kotimaankauteni seurakuntavierailut maaliskuun alkupuolella Salosta. Sitä seurasivat Länsi-Teisko Ylöjärvellä, Pomarkku, Salo uudelleen, Veteli, Sastamala ja Lavia. Useammassa lähetyspiirissä ja muussa seurakunnan tilaisuudessa sain kertoa työstämme Keniassa. Upeaa oli päästä myös monelle koululle kertomaan lähetystyöstä; miksi sitä tehdään ja miten sitä tehdään. Lapset esittivät hyviä kysymyksiä ja olivat kiinnostuneita Keniasta ja lasten elämästä siellä. Edellisistä kouluvierailuista oli itselläni vierähtänyt useampi vuosi, joten näiden kokemusten rohkaisemana odotan tulevia kouluvierailuja mielenkiinnolla.

Pääsiäisen ihme

Tämänkertainen kirjeeni ilmestyy keskellä hiljaista viikkoa. Takana on jo palmusunnuntai, jolloin Jeesus ratsasti Jerusalemiin, ja edessä vielä kiirastorstai, pitkäperjantai sekä itse pääsiäinen. Oma arkeni on ollut melko hektistä, mutta nyt hiljaisella viikolla olen reissannut vähemmän, ja voinut siten myös hiljentyä pääsiäisen sanoman äärelle. Kiirastorstain messun jälkeen niin täällä Suomessa kuin Keniassakin alttari riisutaan ja valmistellaan pitkäperjantain asuun. Tämä rituaali viimeistään hiljentää ainakin itseni pääsiäisen ydinsanoman äärelle. Tänäkin vuonna saamme herätä pääsiäisaamuna riemuitsemaan Jeesuksen ylösnousemuksesta: minunkin syntini on sovitettu! Toivon sinullekin riemullista pääsiäistä Luukkaan evankeliumin sanoin: “Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista.” (Luukas 24:6).

Rukousaiheita

-Kiitos innostavista tapaamisista maaliskuussa

-Siunaa huhtikuun matkat, kohtaamiset ja tilaisuudet

-Anna viisautta työn ja vapaa-ajan erottamiseen

-Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evlut kirkkoa sekä työnantajaani Sleytä

Kiitos rukouksistasi!

Huhtikuun seurakuntavierailut

2.4. klo 13.30 Lähetyksen kyläkerho Kangasalla

3.4. klo 14 Lähetyspiiri Loimaalla

7.4. klo 17 Tervetuloa kotiin -ilta Armon kappelilla Kokkolassa

8.4. klo 18 Lähetyssoppi Kokkolassa

10.4. klo 18.30 Sanaa ja Siionin kannelta Kälviällä

16.4. klo 10 Haapatupa Haapamäellä

16.4. klo 13 Kamanan lähetyspiiri Keuruulla

17.4. klo 11 Pihlaistupa Pihlajavedellä

18.4. klo 11 Lähimmäisen tupa Keuruulla

21.4. klo 10 Messu ja lähetystilaisuus Oulaisissa

Tarkistathan mahdolliset muutokset seurakuntien

omasta tiedotuksesta. Siunausta huhtikuuhusi –

Tapaamisiin!