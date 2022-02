Portti on auki

Paavalista opetusmateriaalia

Kirjoittamani selitykset Filippiläiskirjeestä ja Galatalaiskirjeestä käännettiin Viroksi. Näin aloittamani työ Paavalin opetusmateriaalien suhteen on ensimmäistä kertaa todellisesti käytössä lähetyskentällä. Selityksiini voi tutustua osoitteissa: https://www.bibletoolbox.net/fi/raamattu/kirjegalatalaisille ja https://www.bibletoolbox.net/fi/raamattu/kirje-filippilaisille. Syksyn aikana olen tehnyt muutaman muun tekstin sekä lähes kymmenen luentorunkoa Paavalin teologiasta suomeksi ja englanniksi. Tarkoitus olisi kääntää nämä luentorungot myös venäjäksi. Kun on olemassa tietty kokonaisuus, niin alan tehdä näistä luentorungoista videoita. Haaveenani onkin käyttää laajaalaisesti oppimaani erityisesti lähetyskenttien hyväksi. Kaiken tämän lisäksi pidän huhtikuussa kaksi

luentoa Suomen teologisessa instituutissa väitöskirjani aiheista. Portti on tämän suhteen auki.

Kääntäjä ja pastori Urmas Oras kiitti näistä selityksistä ja toivoi, että ne voisivat osaltaan siunata Virossa. Siinä kiitoskirjeessä mainittiin Sleyn lähetystyö Virossa sekä koko Bibletoolbox, johon nämäkin materiaalit kuuluvat. On ilo saada tällaista palautetta tekstien kirjoittajana ja toisaalta Viron ja Venäjän aluekoordinaattorina. Itsekin iloitsen suuresti kaikesta siitä mitä Viron kentällä ja Bibletoolboxissa on käynnissä.

Svetogorsk

Sunnuntaina 6.2. konfirmoitiin Ivan ja Rosa Svetogorskin kappelilla. Edellisessä kirjeessä kerroin kuinka yksi perhe rantautui kappelin toimintaan ja kuinka tämä perheen isä haluaisi monin tavoin kehittää kappelin toimintaa. Nämä molemmat tapaukset kertovat siitä, kuinka työ Svetogorskissa ei ole mennyt hukkaan. Kappelia rakennettaessa itselläni oli monenlaisia kysymyksiä siitä kannattaako tämä kaikki. Herra on kuitenkin siunannut kaiken sen vaivannäön. Joulukuussa henkilöliikenne junalla avautui Venäjälle. Se mahdollistaa minunkin käymiseni Viipurissa ja Svetogorskissa. Vuoden alussa sain viisumin ja 4.2. rajaluvan, joka tarvitaan Svetogorskiin pääsemiseksi. Vladimir Dorodnij, kirjoitti että kannattaa odottaa pari viikkoa, koska koronatilanne on vaikeutunut huomattavasti Venäjällä. Siksi suunnittelenkin käyväni 6.3. ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen Viipurissa ja Svetogorskissa. Vähitellen alamme taas suunnitella miten voisimme jatkaa remonttia ja rakennustöitä Svetogorskissa. Ehkäpä pian saan avata sen portin, jota jo 2018 remontoitiin vapaaehtoisten kanssa Svetogorskissa.

Lähetyskurssi

Johdin Sleyn vuoden 2020–2021 lähetyskurssia. Korona-ajan takia taloustilanne oli arvaamattomampi ja siksi syksyllä ei lähetetty yhtään uutta lähettiä kentälle. Maaliskuun ensimmäinen päivä Anna ja Taisto Sokka lentävät Ugandaan ja alkavat kieliopinnot. Heidän on tarkoitus työskennellä Ugandassa sijaitsevilla pakolaisleireillä. Näillä leireillä on n. miljoona pakolaista Etelä-Sudanista, jossa sisällissota on riehunut useiden vuosien ajan. Tällä hetkellä käydään keskusteluja seuraavien kurssilla olleitten lähettämisestä. Näiden keskusteluitten tuloksista sitten mahdollisesti myöhemmin lisää.