Puhuisit mieluummin hyvää

Eduskuntavaalit ovat pian. Tiedän sen siitä, että olen joutunut äimistelemään kristittyjen ja evankelisten tuttujenikin pahanpuhumista puolueista ja ihmisistä: nolaavia meemikuvia tai sosiaalisessa mediassa jaettuja juttuja pilkkaavan saatteen kanssa.

Mitä se kertoo, että kuppilassa tai sosiaalisessa mediassa keskittyy lähinnä toisten ihmisten tai puolueiden pilkkaamiseen? Mitä se kertoo, että vähättelee tai jopa demonisoi? Eikö se ole oman ajattelun laiskuutta? Se on sitä, ettei vaivaudu näkemään vaivaa, jotta esittelisi perusteltuja näkemyksiä henkilön tai puolueen tavoitteita vastaan vaan tyytyy vain mollaamaan tätä. Ethän päästä itseäsi niin vähällä, että tyydyt vain ilkkumaan ja vähättelemään. Annat itsestäsi moukan kuvan.

Mitä ajattelet ystävästä, joka lähinnä keskittyy juoruilemaan toisista ikävään sävyyn, päivittelemään näiden elämänvalintoja ja ratkaisuja? Jos keskustelusi on pääasiassa vain toisten ihmisten asioiden ja virheiden ruotimista, tyydyt itsekeskeiseen roskaruokaan. Se tarjoaa kyllä herkutteluhetken, mutta on epäterveellistä ja jättää sisältä tyhjäksi. Sellainen keskustelu ei tyydytä muuta kuin uteliaisuuttamme. Pahinta on, että pilkkaaminen kovettaa sydämen, pilaa ihmissuhteet ja pirstaloi yhteiskunnan riiteleviksi ryhmittymiksi, jotka eivät mitenkään voi ymmärtää toinen toistaan.

Aivan syystä Galatalaiskirje muistuttaa meitä: ”Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki.” (Gal. 5)

Puhu tuttavistasi hyvää, ja puhu siitä, millä tavalla voisi rakentaa parempaa yhteiskuntaa ja maailmaa tulevissa eduskuntavaaleissa.