Pysäyttävä vuoden alku

Päivi ja Hiroaki Yoshimuran lähettikirje 1

28.1. 2024

Talven terveiset Japanista

Talviset päivät Tokion alueella ovat olleet harvinaisen lämpimiä, kun päivälämpötila on ollut yli kymmenen astetta. Yöllä lämpötila laskee lähelle nollaa ja kylmiä on tuntunut enimmäkseen aamuisin. Kuitenkin aamun kylmyyteen on vaikea tottua. Ennusteen mukaan seuraavat viikot ovat jo talvisempia. Vuoden alkuun saimme pitkästä aikaa kunnon flunssan, joka on vienyt voimia. Onneksi nyt vointimme alkaa olla parempi ja voimatkin alkavat palautua.

Tässä vielä muutama sana joulusta. Jouluaika Suomi-kirkolla oli kaikin puolin onnistunut. Tilaisuudet ennen joulua keräsivät paljon väkeä, siksi oli pieni huoli, kuinka mahtaa käydä jouluaaton jumalanpalveluksen. Jaksavatko ihmiset vielä tulla. Tämä osoittautui kuitenkin turhaksi. Kirkko alkoi täyttyä hyvissä ajoin. Ennen jumalanpalveluksen alkua oli mahdollisuus kuunnella kanteleryhmän jouluista musiikkia pienen tarjoilun kera. Jumalanpalveluksen kanteleen soitto, joulun Raamatun tekstit, virret ja saarna veivät mielen joulun sanoman äärelle. Jumalanpalvelus oli puhutteleva, juhlallinen ja tunnelmallinen. Jumalanpalveluksen jälkeen iloitsin muutaman sanoista. ” Kyllä kannatti tulla. Saarna hiljensi mieleni. Kiitos tästä hienosta joulusta”. Saimme kuulla jonkun kirjoittaneen illasta omalla Facebook-sivulla. Hienoa oli, että ei-kristitty uskalsi kirjoittaa avoimesti kristillisestä tapahtumasta kaikille ystävilleen.

Jouluaaton jälkeen saimme hiljentyä hetkeksi viettämään perheen joulua. Iloitsimme, että Johanna oli kanssamme muutaman viikon ja teimme pienen vuoristoretken. Se oli meille kaikille tärkeää ja Essai sai hyvää seuraa kotiin. Jouluaikaan saimme monia joulutervehdyksistä, jotka myös toivat iloa. Kiitos niistä!

Uuden vuoden alku

Vuosi Japanissa alkoi yllätyksellisesti. Vuoden ensimmäisenä päivänä Japanin meren rannikkoalueen Ishikawan prefektuurissa sattui voimakkuudeltaan 7.6 magnitudin tuhoisa maan järistys. Järistys tuntui Tokion alueella. Vuoden ensimmäisen illan tv-ohjelmiin tuli täydellinen muutos. Kaikilla kanavilla varoitettiin tsunamista jatkuvasti keskiyöhön saakka ja kehotettiin ihmisiä lähtemään mahdollisimman kauaksi ranta-alueelta. Juuri silloin ilta alkoi pimentyä, eikä tuhojen laajuutta kyetty sinä päivänä paikantamaan. Seuraavina päivinä tuhojen mittavuus on alkanut selvitä. Ihmisiä on menehtynyt ja loukkaantunut, monet ovat menettäneet kotinsa, infrastruktuuri on monin paikoin vaurioitunut. Tällä hetkellä monet joutuvat viettämään päivänsä evakuointipaikoissa. Tähän vuodenaikaan Ishikawan alueella talven kylmyys koettelee. Alueella lämpötila laskee alle +0 ja lunta on satanut aiheuttaen vaurioituneiden talojen luhistumista. Alueen väestöltä puuttuu vettä, sähköä ja ruokaa. Teiden vaurioitumisien vuoksi joillekin alueille ruoka- ja vesitoimituksia on vaikea saada. Parhaillaan monet vapaaehtoiset ovat auttamassa alueella korjaustehtävissä.

Maanjäristystä seurasi ikävä lentokoneiden törmäys Hanedan lentokentällä vuoden toisena päivänä tapahtui. Onnettomuudessa matkustajakone syttyi palamaan ja pienoiskoneen viisi mukana ollutta menehtyi. Onneksi matkustajakoneen kaikki mukana olleet matkustajat ja henkilökunta saatiin evakuoitua ja pelastettua.

Tapahtumat ovat varmasti pysäyttäneet ihmisiä. Rukoilemme, että näiden tapahtumien kautta ihmiset lähtisivät etsimään turvaa Jumalalta, jolta saamme kaiken avun. ”Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat meren syvyyksiin.” Ps 46:2–3 Nämä sanat kantavat ja lohduttavat. Kaikki asiat elämässämme on Jumalan käsissä, eikä siksi ole syytä jäädä pelon tuomaan pimeyteen. Jeesus on voittanut pimeyden vallan ja tuonut meille valon, jota kohti saamme kulkea. Jeesus tuli tähän maailmaan valoksi, kuten Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa sanotaan.

Työkuvioista

Tammikuu on sujunut kevätkauden suunnittelussa ja valmisteluissa. Piiritoiminnot ovat olleet tauolla ja on voinut keskittyä tekemään raportteja edellisestä vuodesta ja suunnitella tulevaa. Seurakunnan kuviot ovat pyörineet normaaliin tapaan. Harmillisesti vilkkaan joulukuun jälkeen jumalanpalveluksissa on ollut hiljaisempaa. Vaikka olemme olleet koolla pienemmällä joukolla, jumalanpalvelukset ja sen jälkeiset kahvihetket ovat olleet siunattuja. Saarnat ovat puhutelleet ja niistä on noussut hyviä hedelmällisiä keskusteluja. Olemme keskustelleet mm. synnistä, peloista sekä miettineet oikeaa lähestymistapaa kertoa evankeliumia ei-kristitylle. Hiljainen aika herättää rukoilemaan seurakuntaan uusia aktiivisia kävijöitä.

Tammikuussa Hiroakilla oli Inkerin kirkon Kelton pappisseminaarin opetustyö, josta hän kertoo seuraavaa. Sain yht.16 tunnin etäluennot pidettyä. Alkusuunnitelmassa oli 32 tunnin eksegetiikan perusopinnot ensimmäisen vuoden oppilaille. Viime syyskuussa rehtori kertoi, että oppilailla ei ole vielä kreikan kielen tuntemusta. Aika haasteellinen tehtävä. Japanin paluun jälkeen aloitin luennon valmistelua alkaen kuninkaitten, keisarien ja ylipappien nimistä metodiseen kysymykseen kuten kirjallisuus- ja historiakritiikkiin omine näkemyksineen.

Kun valmistelutyö oli vielä kesken marraskuussa, seminaarista tuli tieto aiheen muutoksesta: 1) heprean, aramean ja kreikan tuntemuksen merkitys Raamatun ymmärtämisessä, 2) tekstikritiikki sekä UT:ssa että OT:ssa, 3) apokryfikirjat, 4) eri kirjojen kanonisoiminen. Niistä sain ohjeen luennoida maisteritutkinnon opiskelijoille. Valmistelu oli tehtävä uudestaan. Kokosin tärkeät seikat omine näkemyksineen 40 sivuiseen monisteeseen englanniksi. Harmillisesti opetuskieli, onko se suomi vai englanti, jäi jännitykseksi.

Vasta luentopäivänä selvisi tulkki. Entinen piispa Aarre Kuukauppi! Koki luennon kunniatehtäväksi. Neljä opiskelijaa, pari pastoria ja pari etäopiskelijaa oli läsnä. Aika oli tiukka. Loppua kohden vauhtia oli pidettävä ja jouduin jättää jotkut seikat. Välillä yritin pyytää opiskelijoilta kysymyksiä ja kommenttia. Aina heti tuli vastauksia ja mielipiteitä. Opiskelijat vaikuttivat hyvin aktiivisilta ja innostuneilta. Harmi, ettei aika riittänyt. Mutta piispan lopputervehdyksestä iloitsi kovasti: ”Tule joskus opettamaan meitä!”. Jumala antakoon rauhan koittaa mahdollisimman pian.

Kannatuksesta, kiitos!

Viime vuoden osalta annatus täyttyi reippaasti yli tavoitteen, mistä olemme suuresti kiitollisia! Kiitos, että olet taloudellisesti tukenut työtämme! Taloudellinen vapaaehtoinen tuki on arvokasta varsinkin juuri nyt kun elämme epävarmaa aikaa Sleyn tulevaisuuden suhteen. Kiitos esirukouksista, jotka kantavat työssämme!

Siunausta talvisiin päiviin!

Rukous- ja kiitosaiheita:

•Kiitetään jouluajan tapahtumista ja pyydetään johdatusta osallistujille

•Johdata piiriläisiä, uusia ihmisiä sekä lapsiperheitä jumalanpalvelukseen ja Jeesuksen yhteyteen

•Avaa tietä kasteelle monta vuotta jumalanpalvelukseen osallistunutta

•Siunaa kaikki kevätkauden tapahtumat. Anna rohkeutta osallistumiseen

•Rukoilemme terveyden puolesta

•Rukoilemme Sleyn tulevaisuuden puolesta, johdata uusia lähettejä kentälle

•Johdata neuvotteluja mahdollisen yhteistyökirkon kanssa

•Pyydämme johdatusta ja varjelusta Johannalle Suomessa ja Essaille täällä

•Rukoilemme turvallisuutta ja maanjäristyksessä kärsineiden puolesta