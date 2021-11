Raamatunkäännöksestä VT20??

Viime vuonna ilmestyi Uuden testamentin uusi käännös UT2020 mobiiliversiona. Suunnitelmissa on jatkaa raamatunkäännöstyötä Vanhan testamentin osalta. Aloite tähänkin hankkeeseen on tullut Pipliaseuralta.

Vanhan testamentin käännöstyö on tarkoitus aloittaa ensi vuonna. UT2020 valmistui kahdessa ja puolessa vuodessa. Vanhan testamentin tekstimassa on siihen verrattuna kolminkertainen ja se käsittää monia haasteellisesti suomennettavia osia. Aikoinaan Luther saksansi yksin Uuden testamentin 11 viikossa oleskellessaan Wartburgin linnassa (toukokuusta 1521 maaliskuulle 1522), mutta koko Raamatun saksantaminen valmistui vasta 1534, vaikka mukana käännöstyössä oli useita työtovereita.

Nyt Kirkkohallitus myöntää rahoitusta VT:n käännöshankkeelle. Tulevassa talousarviossa määräraha myönnettiin vuosille 2022-2023. Kokonaissumma vuosiksi 2022–27 olisi yhteensä 2,2 milj. euroa ja kattaisi 65 prosenttia kokonaiskustannuksista.

UT2020 oli minusta kiinnostava yritys avata monia alkukielisen UT:n kohtia elävällä nykysuomella. Evankeliumien kuunteleminen tarjosi uusia oivalluksia. Sen sijaan varsinkin Paavalin kirjeiden osalta se ratkaisu ei näytä toimivan, että selkeyden takia vältellään viimeiseen saakka raamatullista erikoissanastoa. Erityisesti vanhurskaus ja sen johdannaiset ovat niin keskeinen osa apostolista julistusta, ettei sanaa vain voida korvata ilman, että tekstin luotettava sisältö vaarantuu. Kun joskus sitten käännetään uutta kirkkoraamattua, täytyy suostua siihen, että Raamatussa on sellaisia tasoja, joiden pitäisi päästä näkyviin vaikka sitten lukijan mukavuudenkin kustannuksella.

Oli helppo kannattaa määrärahaa VT:n käännösprojektiin. UT2020:n tavoin se on askel kohti uutta Raamatun kokonaissuomennosta. Vanha testamentti ansaitsee kristikansan suurempaa kiinnostusta ja jos tämä hanke palvelee siinä, erittäin hyvä. Ja jos lukija jää tekstin äärellä äimistelemään, sekin on hyvä. Onpahan syytä silmäillä muita käännösratkaisuja, ja teologi saa rapsutella ruostetta heprean taidoistaan. Entä milloin sitten on uuden Raamatun käännöksen aika? Onneksi ei vielä. Näillä mobiilikäännöksillä tarvetta siirretään vähän tuonnemmas.