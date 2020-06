Richard Ondichon lähettikirje

Mukautumista ja pysyvyyttä

Richard Ondichon uutiskirje 4/2020 – 23.6.2020

Rakkaat ystävät,

Maaliskuun puolivälistä alkaen maailmassa on ollut monenlaisia koronarajoituksia. Koulut ja monet työpaikat on suljettu ja monet ovat siirtyneet etätöihin. Perheessämme on kolme poikaa, Amos, Eliel ja Sinuhe. He jäivät kotiin tekemään koulutehtäviään koulukirjojen ja ryhmäkeskustelusovellusten avulla. Vaikka tässä tilanteessa pojat mielellään siirtyivät tietokonepelien ääreen heti koulun loputtua, se oli meille vanhempina haastavaa. Työskentelen samassa huoneessa yhden poikani kanssa, joten esimerkiksi työpuheluihin vastaamineen tuli hankalaksi. Ennen pitkää kelin parannuttua siirryin tekemään puheluita ulkona kävellen samalla kuudesta kymmeneen kilometriin päivässä. Aloin todella arvostaa luontoa ja lintujen laulua. Tuntui kuin olisin ollut Keniassa, jossa vartuin.

Kukapa olisi edeltä tiennyt, että nämä pandemiarajoitukset kestäisivät täysimääräisinä vain toukokuun loppuun asti? Itse en ainakaan uskonut, sillä virusaallon pelättiin kestävän hyvin pitkälle tulevaisuuteen.

Kun vaihdamme ajatuksia ja kuulumisia, luokittelemme ne usein hyviin ja huonoihin uutisiin. Ja usein käy niin, että huonolta vaikuttava muuttuukin hyväksi asiaksi ja hyvä uutinen huonoksi. Olkoot kyse tästä pandemiasta tai ei, juuri elettävän tilanteen keskellä on vaikeaa sanoa, päättyykö se lopulta hyvin vai ei.

Mitä meidän sitten kuuluisi tehdä? Pidämme edelleen sosiaalista etäisyyttä ja kiitämme Jumalaa siitä, missä tilanteessa kulloinkin olemme, sillä turvaamme häneen kaikessa. Luotamme, että tässäkin tilanteessa Jumala on kanssamme ja jatkuvasti jakaa meille armoaan ja myötätuntoaan. Voimme turvallisesti luottaa elämämme Jumalan käsiin, sillä hän on jo kutsunut meidät omikseen ja Kristuksen Jeesuksen ylösnousemus antaa meille vakaan perustan uskoa hänen voimaansa ja lupauksiinsa.

Hengellistä työtä kaikissa tilanteissa

Kiitämme siitä, että olemme saaneet palata jälleen viikoittaiseen seurakuntamme toimintaan. Sitä ennen saimme julkaistua erinomaisia striimauksia Facebookiin ja YouTube-kanavallemme Martti Pyykösen ja teologi Lauri Heikkilän suurella avustuk-sella. Tarkoituksemme on ajan kuluessa kehittyä yhä edelleen paremmiksi viestintäteknologian taitajiksi.

Toivon, että te kaikki lähetystyön kannattajat olette yhtä ylpeitä Sleyn toiminnasta kuin minäkin olen. Olemme pysyneet vahvoina ja periksiantamattomina kaikissa seurakunnissamme, vaikka tilanne on ollut vaikea. Tiedän, että suurin osa meistä tukeutuu uskoon tässä epätavallisessa ajassa. Tämä aika myös muistuttaa meitä siitä, kuinka paljon asioita otamme itsestäänselvyyksinä, kun elämä on taas normaalia. Olen odottanut kovasti, että saisin nähdä jokaisen teistä Evankeliumijuhlilla. Toivonkin, että näen teidän – tosin tällä kertaa virtuaalisesti internetin välityksellä. Kuinka riemullinen juhla sekin tulee olemaan!

Olen kiitollinen siitä, että pystyn nyt vihdoin viimeistelemään opetuksen niiden katekismusoppilaiden kanssa, jotka ovat valmistautumassa kasteelle.

Kiitos tuestanne tänä aikana ja pyydän teitä rukoilemaan tämän työn jatkon puolesta. Pääkaupunkiseudulla on edelleen paljon esimerkiksi arabitaustaisia muslimeja sekä monia muita, jotka eivät ole kuulleet ilosanomaa Jeesuksesta. Apostoli Paavali sanoo:

”Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen nimessä, hänen, joka on tuomitseva elävät ja kuolleet, ja hänen ilmestymisensä ja hänen valtakuntansa kautta: julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan, nuhtele, moiti ja kehota, aina kärsivällisesti opettaen.” (2. Tim. 4:1–2)

Kristuksessa Jeesuksessa jatkan Hänen ja teidän kaikkien palvelemista.

Richard Ondicho

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Richard Ondichon työtä, voit laittaa haluamasi summan Sleyn lahjoitustilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH. Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Richard Ondichon rengas + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen tai Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi, puh. 09 251 39 228 Viitenumero- ja osoiteasioissa sinua palvelee Sinikka Ahvenainen sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 050 348 4645. Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon. Keräyslupa 2017-2021: RA/2017/100 Keräysaika: 31.1.2017-31.12.2021