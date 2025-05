Riina Halme, Helsinki

Riina Halme on pitkään toiminut Maata Näkyvissä Festareiden projektipäällikkönä sekä projektitiimissä yhteensä 7 vuotta. Hän on koulutukseltaan kulttuurituottaja ja toimii parhaillaan kansallisesti merkittävien ja suosittujen TV-ohjelmien tuotannossa. Halme on toiminut tässä tehtävässä viimeiset 3 vuotta täysipäiväisesti.

Riinan sydämen kutsumus on nuoriso- ja lähetystyö. Riina on toiminut SLEY:n nuorisotyön parissa pitkään mm rippikoulutoiminnassa 10 vuotta.

Nuorisotyö sekä MNF-tausta yhdistettynä projektijohdon ammattiosaamiseen ovat harvinainen ja tarpeellinen lisä SLEY:n hallitukseen.

SLEY:n hallitus saa Riinasta määrätietoisen, nöyrällä asenteella yhteyksiä rakentavan sekä erityisesti kiistatilanteissa ja suurien päätösten äärellä toisten näkökulmia ymmärtävän jäsenen.

Riinan vahvuus on paineensietokyky, mitä on monissa isoissa TV-tuotannoissa sekä MNF-tehtävissä tarvittu onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi.

Hänessä yhdistyy hienosti rohkea maalaisjärjen käyttö yhdistettynä aitoon pyrkimykseen mahdollistaa johdonmukainen työskentely ja päätöksen teko.

Martti Simojoki