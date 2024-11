Rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja

Sokkien lähettikirje 6

7.11.2024

Terveisiä Ugandasta! Pimenevä Suomen syksy on meidän kohdallamme vaihtunut jälleen lämpimään päiväntasaajalle. Muutama kunnon ukkoskuuro on ehditty kokea, mutta sadekausi lähenee loppuaan, ja sää vaihtelee kylmistä aamuista paahteisiin päiviin. Saimme huokaista helpotuksesta, kun Ugandan kotimme oli pysynyt kohtalaisen hyvässä kunnossa poissa ollessamme. Lämmin ilmasto, rajut sateet ja hyönteiset helposti kuluttavat rakennuksia, mutta säästyimme onneksi muutamaa termiittikekoa pahemmilta vaurioilta.

Haasteiden keskellä elävä kirkko

Kentälle paluuseemme on kuulunut Etelä-Sudanin ja Sudanin luterilaisen kirkon työn suunnittelua yhdessä kirkon ja lähetyksen edustajien kanssa. Tästä johtuen saimme heti vastaanottaa vieraita Etelä-Sudanista Jubasta, muun muassa kirkkomme piispa Ezra Bakon. Tämän lisäksi saimme vieraaksemme myös lähetysjohtaja Ville Auvisen Suomesta, jonka kanssa jatkoimme viikkoa lähettikokouksella.

Kokous kirkon edustajien kanssa oli monella tapaa tärkeä ja lähetystä ja yhteistyökirkkoa yhdistävä. Oli hienoa huomata, että saamme jakaa yhteisen näyn työstä Etelä-Sudanin ja Sudanin kirkossa. Evankeliumin julistus luterilaisesta tunnustuksesta käsin on kirkon tekemän työn ytimessä, ja tätä tehtävää tukemaan on myös meidät kutsuttu: tuomaan luterilaista opetusta kirkon työntekijöille ja vastuunkantajille, että seurakunnat vahvistuisivat. Kirkon toiveena on, että seurakunnat saisivat yhä enemmän kasvaa ja vahvistua luterilaisesta opetuksesta, ja kirkko saisi yhä enemmän luterilaisen tunnustuksen ja Raamatun tuntevia työntekijöitä.

Samaan aikaan hyvin vaikeat olosuhteet haastavat tätä perustehtävää. Kirkko elää tällä hetkellä kahden aktiivisen konfliktin keskellä sekä Etelä-Sudanissa että pohjoisessa valtiossa Sudanissa. Loput kirkon työstä on levittäytynyt pakolaisleireille eri naapurimaihin Ugandaa, Keniaan ja Etiopiaan. Omavaraisen kirkon rakentaminen tällaisen kriisin keskellä on äärimmäisen vaikeaa ellei mahdotonta ilman toisten tukea.

Jatkuvasti vaihtuvat olosuhteet, kuten sota, nälänhätä ja sairaudet, haastavat seurakuntien rakentumista. Pakolaisuuden pitäisi olla väliaikainen tila, ja kun se pitkittyy, epätoivo kasvaa. Kirkkoon tulemisen esteenä ei ole niinkään motivaation puute vaan se, että ihmiset ovat työnhaussa ja ruokaa etsimässä tai liian sairaita liikkumaan. Toisaalta taas konfliktin sattuessa jollain alueelle ihmiset pakenevat ja kyliä ja kirkkoja poltetaan maan tasalle. Jälleenrakennus vaatii aikaa, varoja ja uskallusta.

Tällaisen todellisuuden keskellä Etelä-Sudanin ja Sudanin luterilainen kirkko elää ja yrittää rakentua. Olemme huomanneet, kuinka tärkeää kirkkoa on vahvistaa siellä, missä kristittyjen elämä on vaikeaa. Jos rakennusta ei vahvisteta, se helposti sortuu paineen alla.

Uusia evankelistoja Palabekin seurakuntaan

Taisto on kouluttanut Palabekin seurakuntaan uusia evankelistoja vuoden 2023 keväästä lähtien messun jälkeen järjestetyssä opintopiirissä. Seurakuntaa johtava evankelista John siirtyi tämän vuoden alusta opiskelemaan lukion viimeisiä luokkia sisäoppilaitokseen Guluun, jolloin opissa olleet kolme uutta evankelistaa joutuivat ottamaan vastuun jumalanpalvelusten johtamisesta. Siirtymä sujui hyvin, ja kesän kotimaankautemme aikana he tekivät tätä työtä itsenäisesti.

Lokakuussa heti palattuamme nämä kolme evankelistaa asetettiin virallisesti tehtäväänsä, ja heistä päävastuuseen nimettiin ikäjärjestyksessä vanhin, Nyeko Simon Peter. Taisto jatkaa edelleen näiden evankelistojen koulutusta erityisesti raamatuntulkinnasta ja saarnataidosta. Samalla tarkoituksena on löytää uusia nuoria miehiä tähän tehtävään koulutettaviksi. Tavoitteena on vahvistaa toimintakulttuuria, jossa eri vastuualueiden johtajat kouluttaisivat omaan tehtäväänsä uusia seurakuntalaisia, jotta seurakunnan toiminta olisi jatkossakin järjestäytynyttä ja Raamattuun sitoutunutta.

Jumala antaa kasvun

Lähetystyössä suunnitelmamme ovat harvoin menneet omien ajatustemme mukaan. Sen sijaan Jumala on johtanut tavalla, joka on kääntynyt paremmaksi. Usein olemme myös todenneet tämän Raamatun sanan pitävän paikkansa: “Istuttaja ei siis ole mitään, ei myöskään kastelija, vaan kaikki on Jumalan kädessä, hän suo kasvun” (1. Kor. 3:7). Tämä muistuttaa meitä siitä, että lähetystyö on kristittyjen yhteinen tehtävä, missä jokaisella on osansa, mutta kaikki on Jumalan hyvän tahdon varassa.

Olemme äärettömän kiitollisia teille tukijoille, jotka olette uhranneet omastanne tälle työlle. Lokakuussa Sleyn hallitus päätti jatkaa työkauttamme kaksivuotiseksi. Myös taloudellinen tukemme on tänä vuonna kasvanut. Kiitollisina ja nöyrällä mielellä jatkamme tehtäväämme, johon meidät on kutsuttu ja lähetetty.

Rukousaiheita

-Rauhaa Etelä-Sudaniin ja Sudaniin

-Pakolaisten toimeentulo

-Evankelistakoulutus ja uudet evankelistat

-Etelä-Sudanin ja Sudanin luterilaisen kirkon työ

-Kirkon projektit ja varojen hankinta niihin

-Uusi lähetyskausi

-Kiitos kuluneesta työkaudesta

Terveisin

Anna ja Taisto Sokka